Una figura del fútbol, envuelta en la polémica: sale con una modelo de OnlyFans 14 años menor que él

Kieran Trippier, defensor del Newcastle y referente de la selección de Inglaterra, volvió a situarse en el centro de la escena mediática tras ser captado por las cámaras en una cita romántica con Kehlani Webster, una modelo de 21 años vinculada a la plataforma de contenidos para adultos OnlyFans.

El encuentro, ocurrido en la ciudad de Newcastle, resultó explosivo tras el divorcio con su exesposa Charlotte en 2024. Según reportes del diario The Sun, la cita con Webster se dio en el exclusivo restaurante llamado Babucho, el cual está emplazado en una antigua iglesia donde concurren distintas celebridades del espectáculo.

Trippier, exjugador de la selección de Inglaterra, vinculado a una modelo de 14 años menos que él

Fuentes consultadas sobre el encuentro detallan que Trippier se mostró muy cercano a la modelo, a tal punto de prestarle su campera de abrigo para cubrirse de la persistente lluvia. Este gesto de caballerosidad le dio un tono más romántico a la cita, donde el jugador de 35 años se mostró muy apegado a la mujer que, además de trabajar con OnlyFans, hace presencias en un boliche llamado Whiskey Down.

Kehlani Webster, la modelo de OnlyFans que conquistó el corazón de Trippier

La figura de Trippier comenzó a estar más vinculada a cuestiones extrafutbolísticas que a su rendimiento adentro de la cancha. Su ruptura matrimonial con su exesposa Charlotte dejó muy expuesto al futbolista en los medios de comunicación al ser acusado de ser infiel.

El romance iniciado en 2016 culminó ocho años más tarde cuando se difundieron imágenes del jugador festejando con una joven en un karaoke de la ciudad, en un hecho que decantó en la separación definitiva. Aquella situación tuvo repercusiones inmediatas que no pasaron por alto: Charlotte optó por no acompañar al defensor a la Eurocopa 2024, certamen en el que Inglaterra alcanzó la final frente a España.

Trippier se divorció de Charlotte, su exesposa, con quien tuvo tres hijos

La ruptura se formalizó legalmente en septiembre de 2024, momento en el que trascendió que la exesposa del jugador se había trasladado junto a sus tres hijos (Jacob, Esme y el restante que no se reveló su identidad) a una mansión valuada en casi cinco millones de dólares en Hale, Cheshire, a más de 300 kilómetros de Newcastle.

La residencia conyugal en Morpeth se publicó a la venta en cuatro millones de dólares, sentenciando así la separación definitiva. El propio Trippier, en diálogo con medios británicos, rompió el silencio, confirmó la separación y pidió que el tema se trate con el respeto debido a preservar el bienestar de sus hijos.

Nacido en 1990 en Bury, Trippier forjó una trayectoria profesional que incluyó pasos por el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid, club con el que se consagró campeón de La Liga en 2021.

El gol de Trippier en la selección de Inglaterra

Desde su llegada al Newcastle, en 2022, se transformó en una pieza fundamental para el resurgimiento del club inglés obteniendo distinciones individuales como el premio al jugador del año del club y la EFL Cup en 2025.

Tras 54 partidos internacionales y un gol histórico en las semifinales del Mundial 2018, el defensor anunció su retiro del seleccionado inglés en agosto de 2024, cerrando una etapa de siete años como uno de los pilares del equipo inglés.