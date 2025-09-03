Qué le dijo Lionel Messi a Nico Vázquez detrás del telón tras visitarlo en Rocky

Lionel Messi sorprendió al público de Rocky, la obra de teatro que encabeza Nicolás Vázquez en el teatro Lola Membrives. Tras su llegada al país para sumarse a la delegación de la selección argentina que disputará la doble fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador, el futbolista se hizo un espacio en su agenda para estar cerca del actor, con quien mantiene una amistad de larga data.

Messi fue a ver a Nico Vázquez al teatro (Foto: Instagram @nicovazquezok)

La visita del astro revolucionó la sala del teatro y emocionó a Vázquez, quien atraviesa semanas agitadas tras su separación de Gimena Accardi. En su cuenta de Instagram, el protagonista de Rocky mostró el detrás de escena con Messi, que lo felicitó por su puesta en escena.

“Lo haces igual”, se escucha, tímidamente, en la voz del futbolista, en un video que publicó Vázquez en su cuenta de Instagram. “Acaba de decir que lo haces igual”, manifestó el actor, sorprendido por tamaño elogio del capitán de la selección argentina.

En dicho posteo de Vázquez se observa como él abraza en reiteradas ocasiones a Messi, quien lució con una sonrisa en su semblante ante cada muestra de cariño, tanto de los integrantes de la obra, como del público presente.

Lionel Messi junto con Dai Fernández y Nico Vázquez.

“Una gran noche. Y bueno estar al lado tuyo, al lado de todos, es lo más importante. La pasamos muy bien. Un placer haber podido estar presente y haber compartido esta noche con todos ustedes”, agradeció Messi ante la vista atónita de los presentes.

Por su parte, Vázquez se deshizo en elogios hacia su amigo en la publicación que colgó en su feed y, rápidamente, se viralizó en las redes sociales al ser dos celebridades reconocidas en el ambiente.

Messi fue a ver Rocky, la obra de teatro de Nicolás Vázquez, y habló ante el público, que lo ovacionó.

“Noche inolvidable, con una persona única e inigualable. Un amigo, un ser humano excepcional y, además, el mejor jugador de la historia. Gracias por visitarnos y por venir a ver Rocky. Porque como siempre digo: Rocky somos todos, y si hay alguien que representa eso, sos vos”, exclamó.

En un sentido texto que grafica la gran relación que existe entre ambos, Vázquez cerró: “Deseo que la vida te siga regalando momentos espectaculares, porque te los ganaste con humildad y grandeza. El mundo te ama”.