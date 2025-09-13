En medio de rumores de infidelidad, Leandro Paredes fue a ver Rocky junto a su esposa Camila Galante
La pareja asistió al teatro para disfrutar de la obra de Nicolás Vázquez y dejaron atrás los trascendidos que vinculan al futbolista con Evangelina Anderson
- 2 minutos de lectura'
Tras varios días de rumores que vincularon a Leandro Paredes con Evangelina Anderson, quien recientemente se separó de Martín Demichelis, el futbolista decidió poner fin a las especulaciones. En medio de la polémica, optó por hacer una salida pública junto a su esposa, Camila Galante, y dejó en claro que su relación se mantiene intacta. De esta manera se alejó de las versiones de infidelidad que circularon -y aumentaron- en las últimas horas.
La pareja fue a ver Rocky, la obra de Nicolás Vázquez, y durante la función se los pudo ver juntos, disfrutar del espectáculo y con muchos momentos de complicidad. Con esta salida pública, dejaron atrás los rumores que habían circulado y mostraron que su vínculo sigue firme.
En las postales que compartieron, se los pudo ver muy sonrientes. Además, se fotografiaron con el protagonista de la obra, quien hizo subir al deportista al escenario.
Justamente, el propio Vázquez agradeció la presencia del campeón del mundo con un mensaje en sus redes sociales. “Gracias por tu cariño y generosidad. Una vez más viniste a vernos a un espectáculo, y encima viniste en familia. Tenía muchas ganas de que veas Rocky. Sos un campeón, un crack. Te quiero y admiro”, le expresó junto a un video que recopiló imágenes de su visita.
Cabe destacar que, antes de esta salida, la esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, ya había desmentido los múltiples rumores de infidelidad que circulaban sobre su marido y Evangelina Anderson.
En Intrusos (América TV), Paula Varela dio detalles de la charla que mantuvo con la joven: "Hablé con Camila Galante, le escribí para ver qué pasa. Ellos están juntos viviendo acá porque él ahora está jugando en Boca”. Acto seguido, reveló que le dijo que se enteró de los rumores en los medios porque el propio Paredes le mostró una noticia que hacía alusión al tema y ellos la leyeron juntos.
