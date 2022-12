Es argentino, no vio el gol de Messi en la final pero logró un triunfo clave: “Si volviese el tiempo atrás no cambiaría nada”

escuchar

En el Estadio Lusail de Qatar, Lionel Messi eligió el palo contrario del arquero Hugo Lloris para convertir el 1-0, de penal, en la final ante Francia. Cinco minutos antes, en Italia, el argentino Hernán Zazas Sánchez, jugador del Terracina 1925, también convirtió el suyo para establecer el 3-2 contra el Fonte Meravigliosa, perteneciente al Ascenso de ese país.

Entre las curiosidades que encierra la agenda futbolística de cada nación, Hernán Zazas fue uno de los argentinos en el mundo que no vio el gol de Messi. Y que, a la hora del comienzo de la final, no estaba enfrente de un televisor o con el oído en una radio, para seguir uno de los partidos más trascendentales de la historia de nuestro fútbol.

“Siempre supe que iba a jugar el domingo, el día de la final, pero no que iba a coincidir con el horario. Me quería matar, pero no podía hacer nada”, deslizó el argentino de 28 años, quien desarrolló toda su carrera en Europa, a LA NACION.

Hernán Zazas y su vida marcada por el ascenso del fútbol europeo Foto: Gentileza Hernán Zazas

Con la mente puesta en un partido trascendental para su equipo, el defensor reconoció que su cabeza estuvo dividida en los dos encuentros, aunque, a la hora de arribar a la cancha de su rival, el foco estuvo puesto en conseguir los tres puntos. “En el vestuario se comentó de esta situación, pero sé que el club es el que me paga y tenemos la necesidad de cumplir. Al principio, sinceramente, fue un bajón porque decís: ‘Cómo me voy a perder la final del mundo’. Soy de los pocos argentinos en el mundo que no la voy a ver, pero terminó siendo épico, si pudiese volver el tiempo atrás, no cambiaría en nada todo lo que pasó, fue un día increíble”, rememoró.

Finalmente, Terracina, su equipo, ganó por 4-2 y su gol colaboró para ponerse de vuelta arriba en el marcador tras el empate parcial del Fonte Meravigliosa. “Si perdíamos o empatábamos, la vuelta en el micro no iba a ser la misma, los ánimos no iban a ser los mejores para poder ver tranquilo la final, sin poder gritar ni un gol. Pero al ganar, y encima convertir, te da crédito a hacer lo que sea”, aseguró.

La definición del partido en un micro y el spoiler del empate por parte de un compañero… francés

El partido finalizó y Hernán, autor de un gol, de cabeza, se retiró a los vestuarios. Lejos quedó la foto de su gol, donde se observa una remera de Diego Maradona, la cual utilizó anteriormente en otro club y le sirvió de amuleto para también convertir en esa ocasión.

El festejo maradoniano de Hernán Zazas al convertir un gol, cinco minutos que el de Messi ante Francia Foto: Gentileza Alessandro Giovagnoni

Con la cabeza puesta en cómo iba la selección argentina, un compañero, al verlo ingresar, le comentó que iba ganando 2-0 y que Francia no había pateado al arco. Tras ducharse, el jugador salió disparado al micro que los trasladaría de vuelta para Roma y así ver lo que quedaba del segundo tiempo en el iPad del preparador físico.

“Mi partido empezó una hora antes que el de la selección, entonces cuando pude sintonizarlo iban 20 minutos del segundo tiempo y ahí me quedé viéndolo hasta que se definió por penales”, aclaró.

Ubicado en uno de los asientos del micro, con los nervios a flor de piel, Francia descontó, de penal, y se puso 2-1. Al minuto, un compañero francés, que estaba en la misma situación que él, gritó el gol del empate, mientras, en la transmisión que estaba observando de la RAI de Italia, el encuentro seguía con Argentina como ganador.

Con un clima que subió de temperatura, Hernán le deslizó a este medio que el comportamiento de su compañero francés dista bastante de lo pasional que es el argentino. “Él no lo vivió igual que yo, son más fríos. Es más, cuando terminaron los penales vino, me dio la mano y me felicitó”, expuso.

Hernán, con la bandera argentina, celebró el título de la Copa del Mundo en un micro con destino a Roma Foto: Gentileza Hernán Zazas

Los penales concluyeron y el desahogo se hizo presente en un ómnibus de larga distancia, con destino a Roma. Hernán bajo las escaleras del mismo y concluyó su camino con una nueva estrella bordada. Al llegar a su domicilio, prendió la televisión y Lionel Messi, con una túnica especial, levantó sus brazos y mostró el tan ansiado trofeo para los argentinos.

Lejos de su país, Hernán abandonó la Argentina a sus 20 años. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el club 1° de Mayo, donde Sergio Agüero comenzó a forjarse como profesional. Luego, su camino en el país llegó a las categorías del ascenso con la camiseta de Excursionistas, donde su paso fue breve. “A los 18 ya tenía ganas de irme afuera, sabía que la situación del país a nivel general y en clubes era complicada”, subrayó el deportista, quien siguió su trayectoria en el fútbol chipriota, francés y español, hasta arribar a Italia, un país que le abrió las puertas y le dejó una anécdota imborrable que mezcló a Maradona, Messi, la selección argentina y la obtención de la Copa del Mundo.