Alexis Mac Allister, de un viaje a la Premier sin un mapa a la conquista del planeta con la selección argentina en 1000 días

Alexis Mac Allister había pasado de estar en la vidriera del fútbol argentino y que todos los equipos grandes se pelearan por él a irse de Boca por la puerta de atrás. Fue en febrero de 2020. Un volante que siempre tuvo condiciones notables, adelantaba su partida de la entidad de la Ribera por cuestiones económicas, contractuales, y también de preferencias, ya que el primer pampeano campeón del mundo se había ido distanciado de la dirigencia. “No me sentí valorado”, dijo. Se abría un abanico de interrogantes, no porque irse a la Premier League fuera un paso atrás (todo lo contrario), sino que –en cuanto a la exposición- cambiaba el mapa y dejaba uno de los clubes más importantes de la Argentina para afrontar un desafío que incluiría hasta un nuevo idioma. Sin embargo, 1043 días después pasó a conquistar el mundo levantando la Copa en Qatar con la selección argentina, pasando de no saber si iba a estar en la lista de 26 de Lionel Scaloni a ser titular y protagonista, destacándose por su visión táctica, versatilidad y compromiso colectivo.

Este viernes, un día antes de cumplir 24 años, recibió su merecido homenaje en Santa Rosa, La Pampa. “Les quiero agradecer a todos por estar acá, conseguimos algo muy importante y fue fruto del trabajo de un grupo unido. Ya había sentido una gran felicidad cuando me transformé en ser el primer pampeano en jugar los primeros minutos en un Mundial, pero lo que vino después fue increíble. Disfruté mucho del equipo, de los momentos, del torneo. Siento una gran felicidad”, reconoció ante miles de hinchas. Fue minutos después de cantar (micrófono en mano) el hit de “Muchachos”, que acompañó la selección en todo el viaje.

Tremendo recibimiento para Alexis Mac Allister en Santa Rosa Telam

El futbolista de Brighton aterrizó de su vuelo pasadas las 11 en compañía de su familia y atendió a cada hincha en la zona del aeropuerto local: firmó camisetas, se sacó fotos y charló unos minutos con los fanáticos presentes. Luego Mac Allister se trasladó en un camión pintado con los colores celeste y blanco bajo la lluvia y tuvo unas breves palabras para los presentes en las calles pampeanas: “Esto es hermoso, es un orgullo para todos los argentinos. Sabemos lo que moviliza la selección, pero no me esperaba algo tan grande como lo vivido en estos días. Muchas gracias por el apoyo, por los mensajes y por estar siempre. Con el correr de los años lo vamos a disfrutar muchísimo más”, dijo un emocionado Mac Allister debajo del paraguas que lo resguardó de la lluvia.

Su ascenso fue meteórico. Número 10 de nacimiento, fue incorporando nuevos conceptos y visión de juego para transformarse en un mediocampista completo. De hecho, era el más versátil de todos los que contaba Scaloni en Qatar. ¿Por qué? Volante ofensivo, doble cinco, por dentro, por fuera. Hasta de extremo. Porque todos los volantes se pueden adaptar a distintas posiciones, pero quizás ninguno en su totalidad como Mac Allister. El enganche de nacimiento, que ya mostraba tips de jugador completo en Argentinos Juniors y luego en Boca, explotó en la Premier League. El más polifuncional de todos los volantes argentinos que viajaron al Mundial. Hasta tiene juego aéreo para ganar en las dos áreas.

En Qatar, con papá Carlos y los hermanos Francis y Kevin

Su papá Carlos Javier destaca de Alexis su perfil bajo y que sabe jugar tanto con y sin la pelota. Y tiene razón. Porque Alexis puede llegar atacando el espacio y ser determinante sin tocar tanto el balón, como en el gol que le marcó a Polonia con un derechazo cruzado tras un pase atrás de Molina. Pero también se destaca participando activamente en la generación de las situaciones, como en el golazo del Mundial, el que le hizo Di María a Francia. En esa acción Mac Allister participa por duplicado: primero es quien le da el pase a Messi y luego quien pica sin pelota, recibe de Julián Álvarez entre una especie de wing derecho y N° 8 y asiste con un gran cambio para la arremetida de Di María.

El debut oficial de Alexis Mac Allister en Argentinos se dio en la Primera Nacional, con apenas 17 años, contra Central Córdoba de Santiago del Estero y con Gabriel Heinze como entrenador. El primer club grande que buscó incorporarlo fue River, pero su respuesta fue negativa. “No quise porque si bien es una institución muy importante, yo soy de Boca y prefería esperar que me llegara esa chance”, admitió en una entrevista de hace varios años.

Jugando para Boca ante River

Alexis Mac Allister tuvo la más clara del Xeneize - Fuente: TNT Sports

Su sueño se cumplió cuando en junio del 2019 llegó a préstamo a la Ribera, siendo ya el Brighton el dueño de su pase, que le había pagado al club de la Paternal cerca de 8.000.000 de dólares. No sólo fue River, también lo había querido San Lorenzo e Independiente. Incluso Sebastián Beccacece –por entonces DT del Rojo- se había reunido con el futbolista para mostrarle videos y charlar durante dos horas de cómo pretendía incluirlo en el equipo si se daba la transferencia. Mac Allister eligió Boca y pasó a ser dirigido por Gustavo Alfaro.

Alexis jugó apenas 20 partidos con la camiseta azul y oro y anotó dos goles, pero salió campeón: fue parte del plantel que conquistó el torneo por la Superliga 2019/20. Como se dijo, no se fue bien: “Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata”, contó desde Europa poco después de haberse ido, en desacuerdo con la decisión del Consejo de Fútbol liderado por Riquelme. Boca sabía que no lo iba a poder retener y, en medio de la indefinición, prefirió negociar un plus de 1.000.000 de dólares para dejar ir de manera anticipada al mediocampista . Sin embargo, Mac Allister confesó luego que, más allá de lo que había sucedido, le gustaría regresar y que le encantaría tener un segundo paso por el xeneize.

El gol de Mac Allister a Polonia

Qatar 2022: resumen Polonia vs. Argentina

Ahora viene de renovar el contrato con Brighton y lo pretende Tottenham. El entrenador que le aportó conceptos para jugar de volante central, Graham Potter, el DT que conformó esa sociedad Mac Allister-Moisés Caicedo, saltó a Chelsea. Mac Allister se hizo el dueño del equipo en Brighton, hasta maneja las pelotas paradas y ejecuta los penales. Una semana antes del comienzo del Mundial, le hizo un gol a Dibu Martínez en la Premier.

Cuando se fue de Boca se abría un abanico de interrogantes para Mac Allister, pero el pampeano terminó siendo la pieza clave para reemplazar a un titular como Giovani Lo Celso y aportar capacidad de marca y de ataque para complementarse con Messi y Cía. como si jugaran juntos hace diez años. Las vueltas del fútbol (y la vida), todo en poco más de mil días. La cotización de Mac Allister venía en ascenso pero ahora voló por los aires tras el Mundial: un campeón versátil y dinámico que se potenció ante los ojos del mundo.

La felicidad de Alexis Mac Allister en La Pampa y con los miles de hinchas de fondo Twitter