Antonela Roccuzzo cambió el look para el partido ante Austria pero la cábala igual funcionó: así festejó con sus hijos

La selección argentina le ganó a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, aunque uno de los focos estuvo en la tribuna con motivo del look de Antonela Roccuzzo en el AT&T Stadium de Dallas. La mujer de Leo Messi se hizo presente con sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, además de otros familiares y la notoria ausencia de Jorge Messi y Celia Cuccittini.

Para este segundo partido, Anto Roccuzzo optó por volver a la cábala de Qatar 2022, es decir utilizar la camiseta suplente en el segundo partido del Mundial. Esta decisión fue replicada por sus hijos, tal como ocurrió en la última Copa del Mundo, por lo que ahora se deberá esperar al encuentro ante Jordania para observar si mantienen la segunda o vuelven a la de gala.

En la edición de Qatar, hubo mucha atención en las decisiones estéticas de Anto Roccuzzo, quien inició el torneo con la camiseta titular -al igual que ocurrió ante Argelia- pero, tras la derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita, cambió durante el resto del torneo y se mantuvo a lo largo de los siguientes seis partidos con la suplente. Esta decisión también fue replicada por gran parte de la familia Messi, como fue el caso de Jorge y Celia.

En Qatar, la familia Messi llevó la camiseta suplente desde el segundo partido hasta la final Ig / @antonela

Para esta ocasión, la esposa de Lionel Messi eligió no repetir la camiseta titular, aunque sí mantuvo la 10 de su marido en la espalda. Además, volvió a lucir el parche dorado de campeón, algo que aún genera emoción en los hinchas del fútbol argentino.