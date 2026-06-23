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Antonela Roccuzzo le escribió un mensaje a Messi tras el partido contra Austria: “Qué privilegio verte”
La esposa del capitán compartió una publicación en redes sociales junto a sus hijos luego del triunfo en Estados Unidos
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Antonela Roccuzzo compartió un mensaje para Lionel Messi tras el triunfo de la selección argentina ante Austria por el Mundial 2026. La esposa del capitán compartió imágenes junto a sus hijos en el estadio de Dallas, para celebrar la clasificación a los 16avos de final.
La primera foto de la publicación muestró a Roccuzzo en el sector de palcos junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, vestidos con la camiseta alternativa de color azul de la selección. “¡Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez 🤍🇦🇷 Te amo @leomessi !!!“, escribió la rosarina en la descripción del posteo.
La publicación, en formato de carrusel, también incluyó otra fotografía de Roccuzzo junto a sus hijos y una imagen de Lionel Messi en la cancha. El contenido se completó con dos fotos y un video, donde ella mostró su look, estilismo y maquillaje.
El partido contra Austria
La selección ganó por 2-0 a Austria en el Dallas Stadium y clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026. Messi erró un penal a los ocho minutos del primer tiempo, pero luego convirtió las dos anotaciones que definieron el encuentro.
El primer gol llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Medina avanzó por el sector izquierdo hasta el final de la línea y pateó un centro. El volante Thiago Almada dejó pasar la pelota y el capitán remató hacia el primer poste. Con esta acción, superó la marca del atacante alemán Miroslav Klose.
El segundo gol llegó en el tiempo adicional mediante una jugada de contraataque. Tras una jugada con Paredes, el capitán tomó el rebote para establecer el 2-0. Con este doblete, el atacante alcanzó las 18 anotaciones totales en la historia de las Copas del Mundo a pocos días de cumplir 39 años.
El gesto previo de Antonela
Durante el primer partido, Messi anotó tres goles frente a Argelia, en una victoria que ubicó provisoriamente a la selección en la primera posición del Grupo J. La familia del deportista estuvo presente durante todo el encuentro desde un palco del Arrowhead Stadium, ubicado en la ciudad de Kansas City.
En esa oportunidad, un video grabado con un teléfono celular por un espectador mostró a Roccuzzo mientras rezaba en la tribuna antes del comienzo del encuentro. Esa grabación también mostró el momento en el cual la mujer saludó hacia el campo de juego donde se encontraba el futbolista y se difundió ampliamente en las plataformas de internet entre los simpatizantes del equipo nacional.
“¡Vamos, Argentina! Con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!“, agregó Roccuzzo en otro posteo tras la victoria.
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