Anuncian el “FIFA Pass” para que los hinchas extranjeros con entradas para el Mundial tengan prioridad para la visa

WASHINGTON.- Parado junto al presidente Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este lunes que que el organismo lanzará el “FIFA Pass”, un sistema de citas prioritarias para que los hinchas extranjeros que tengan entradas para los partidos soliciten su visa de ingreso a Estados Unidos, uno de los temas que más preocupación genera de cara al torneo de 2026.

“Si tiene una entrada para el Mundial, podrá solicitar una cita prioritaria para obtener su visa, porque, como dijimos en nuestra primera reunión, Estados Unidos le da la bienvenida al mundo. Estados Unidos recibirá al mundo aquí. El próximo año, se venderán entre seis y siete millones de entradas para los partidos”, dijo Infantino, acompañado también por el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros funcionarios. El Mundial es coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Donald Trump, Gianni Infantino y Marco Rubio, en la Casa Blanca. Evan Vucci - AP

“Entre cinco y diez millones de personas vendrán a Estados Unidos de todo el mundo para disfrutar del Mundial, y con este FIFA Pass, podemos asegurar que quienes compren una entrada y sean verdaderos aficionados al fútbol puedan asistir al Mundial en las mejores condiciones, desde la obtención de su visa hasta su llegada al país“, remarcó el presidente de la FIFA.

En la primera etapa de venta de entradas para los partidos del Mundial, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del año próximo, los residentes de Estados Unidos, Canadá y México encabezaron el listado de compradores, y superaron a los hinchas de Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, la Argentina y Francia, los países que completaron -en ese orden- el top 10 en demanda de entradas en ese primer tramo. Se adquirieron más de un millón de entradas, informó la FIFA.

“Nos estamos preparando para un gran evento el próximo año, cuando seamos anfitriones de la Copa Mundial. Será una oportunidad única en la vida, incluso para nuestro país, porque todo el mundo la quiere”, dijo Trump al presentar el anuncio. “También representará una oportunidad económica sumamente importante para innumerables trabajadores y empresas estadounidenses, con una previsión de generar más de 30.000 mil millones de dólares”, añadió el presidente.

“Aprovecharemos esto para hacer del fútbol algo aún más grande. Ustedes son Estados Unidos, el país número uno del mundo, señor presidente -le dijo Infantino a Trump-. Deben ser también el país número uno en el deporte número uno del mundo. Tenemos que trabajar para lograrlo, y lo haremos. Y la Copa Mundial será muy, muy significativa en este sentido".

FIFA President Gianni Infantino announced the "FIFA Pass," which he says is a "prioritized appointment scheduling system" for World Cup ticket holders to obtain visas, during an event with President Trump on Monday. https://t.co/ZgLmioCLuj pic.twitter.com/WIfjLVKiYQ — ABC News (@ABC) November 17, 2025

El anuncio se produce cuando faltan solo 18 días para el sorteo del Mundial, que se desarrollará el 5 de diciembre próximo en el Centro Kennedy, en Washington. Al evento, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, asistirá el presidente Javier Milei, quien se encontrará allí con Trump.

“Mil millones de personas lo verán para saber quién juega contra quién y dónde. Ya tenemos 32 equipos clasificados; para mañana por la noche, tendremos 42 de los 48 clasificados. Así que una cuarta parte del mundo estará aquí, y esperamos con ansias su participación. Gracias por el apoyo y el excelente trabajo", completó Infantino.

A continuación, Rubio tomó la palabra e hizo una mención a la Argentina, por las demoras que había en el país para conseguir una cita consular para solicitar la visa a Estados Unidos.

“Se trata de una tarea de gran envergadura, por lo que hemos desplegado más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo para gestionarla, duplicando en algunos casos la presencia consular en nuestras embajadas en ciertos países. La buena noticia es que ahora, en aproximadamente el 80% del mundo, se puede obtener una cita en 60 días. Antes, se tardaba medio año o más. En algunos lugares, como Brasil y Argentina, se tardaba más de un año en obtener una cita", dijo el secretario de Estado.

“Nuestro consejo para todos es que, si tienen una entrada para alguno de los partidos, soliciten una cita cuanto antes. No esperen hasta el último momento. Su entrada no es una visa. No garantiza la entrada a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria. Aun así, pasarán por el mismo proceso de verificación. Vamos a realizar el mismo proceso de selección que cualquier otro participante", recomendó Rubio.

Kristi Noem, Donald Trump, Gianni Infantino y Marco Rubio, en el Salón Oval. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“La única diferencia es que les estamos dando prioridad. El proceso es más rápido. Pero mi consejo para todos los que nos ven desde cualquier parte del mundo es que, si piensan asistir a los partidos, necesitan una entrada. Deben solicitarla cuanto antes. Tendrán su entrevista en un plazo de seis a ocho semanas y, a partir de ahí, seguiremos adelante. No esperen hasta el último momento", añadió.

La segunda fase de venta para inscribirse en el sorteo para la compra de entradas -en esta etapa, un millón de tickets- fue del 27 al 31 de octubre.