Un periodista español se burló del Dibu Martínez y generó polémica en las redes sociales

La figura de Emiliano ‘Dibu’ Martínez creció a lo largo del tiempo. Sin dudas, la obtención de la Copa del Mundo, con una actuación estelar suya en la tanda de penales, acrecentó su rendimiento y la imagen en el mundo deportivo. Sin embargo, algunos medios de comunicación y periodistas buscan la forma de denostarlo con afirmaciones que desvían el foco de la cuestión y critican la personalidad del marplatense.

En las últimas horas, el periodista español Alexis Martín-Tamayo Blázquez, más conocido en las redes sociales con el pseudónimo MisterChip, apuntó duramente contra el arquero. "En lugar del Dibu, es el Humo Martínez”, analizó el comunicador en diálogo con el medio Feeberse.

MisterChip, reconocido periodista español, se burló de Dibu Martínez

Además de calificarlo como un “humazo histórico” al referirse a su imagen más “tribunera”, MisterChip no dudó de las habilidades de Martínez en los penales, ya que es uno de los arqueros que más adivina la intención de los ejecutantes. “Es el número uno del mundo en las tandas de penales“, destacó.

Mientras buscaba datos e información para argumentar su enojo hacia el argentino, MisterChip se burló de su frustrada transferencia al Manchester United, quien solicitó sus servicios, pero no pudo ponerse de acuerdo con el Aston Villa, club dueño de su pase.

"Humo Martínez", el apodo que recibió el arquero por parte de un periodista español JUAN MABROMATA� - AFP�

“¿Sigue en el Aston Villa? Pero si se despidió la temporada pasada porque lo iban a fichar Liverpool, Manchester City, Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona”, siguió, a modo de chicana.

En los últimos días, Dibu Martínez fue noticia al no ser convocado para el amistoso contra Angola. Según se conoció, Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, decidió darle rodaje a otros jugadores en su puesto y, por ende, el guardameta decidió tomarse un vuelo desde Inglaterra a su país de origen para reencontrarse con sus seres queridos.

La casa del Dibu Martínez

A diferencia de otras oportunidades, el marplatense, en compañía de su familia, compuesta por Mandinha Martínez y sus hijos Ava y Santino, mostró su nueva casa en las afueras de Mar del Plata. Equipada con todo lo necesario, la pareja comenzó a planificar el futuro, en lo que podría ser un indicio de que su vida sería en Argentina y no en el Viejo continente.