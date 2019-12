Pedro Gallese y su pedido de perdón a su esposa en vivo - Gentileza: GOLPERÚ 00:24

El fútbol mundial da para todo y en Perú surgió otra muestra: se desató un escándalo con el arquero titular del seleccionado, Pedro Gallese, que al mismo tiempo es figura del fútbol local. El N° 1 de Alianza Lima fue registrado en imágenes engañando a su esposa con otra mujer y decidió pedirle perdón tras un partido del torneo, ante las cámaras de TV.

Gallese llevaba 15 años en relación su esposa, con quien tiene dos hijos en común. Al mismo tiempo, Alianza Lima se clasificó para la final del certamen peruano, con lo que el arquero aprovechó una entrevista post partido para pedir perdón a su esposa.

"Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido", explico Gallese en una entrevista con Gol Perú. "No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia. Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, recuperar tu confianza y recuperar mi familia", agregó el arquero.

Hace unos días, cámaras de televisión registraron a Gallese saliendo de un hotel alojamiento, en plena madrugada, acompañado de una joven de 21 años, hija del alcalde de La Perla, y que se subía al auto del arquero. El hecho repercutió en todo Perú y en los medios más importantes apuntaron rápidamente la actitud del arquero.

En este contexto, Claudia Díaz oficializó su ruptura mediante una historia en Instagram. "Hago saber que el día de hoy pongo fin a mi relación matrimonial con el señor Pedro Gallese. Espero su compresión y respeto hacia mi persona y mis hijos", expresó Díaz.

Hace poco más de un año, Gallese fue el apuntado por Guillermo Barros Schelotto y la dirigencia de Boca para ser la incorporación que ocupara el espacio de Esteban Andrada, en su momento lesionado en la mandíbula para los tramos finales de la Copa Libertadores. Finalmente llegó el boliviano Carlos Lampe, que no llegó a debutar en el club xeneize.