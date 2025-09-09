Conmoción en Brasil por el asesinato de un conocido físicoculturista: la acusada es su novia

El mundo del físicoculturismo brasileño y global se estremeció este fin de semana por una noticia inesperada y dolorosa, con tintes macabros. Valter de Vargas Aita, de 41 años, referente del fitness y subcampeón mundial de la Federación Mundial de Fitness en 2024, murió apuñalado en medio de una brutal pelea doméstica con su pareja en Chapecó, estado de Santa Catarina.

El hecho ocurrió en el departamento donde residía junto con su pareja, una mujer de 43 años que, según confirmaron las autoridades, tenía antecedentes penales graves: una orden de arresto pendiente por robo a mano armada y otro asesinato, con una condena de 15 años que aún debía cumplir. Lo que en principio era una discusión terminó en una escena de horror.

Según los reportes policiales, durante el altercado la mujer habría tomado un cuchillo y atacado al culturista, que recibió profundas heridas en el cuello, el abdomen, la cara y la espalda. Malherido, Aita intentó abandonar el departamento en busca de ayuda, dejando tras de sí un rastro de sangre por los pasillos del edificio de la calle Sete de Setembro. No lo logró: su cuerpo fue hallado sin vida cerca de las escaleras.

Valter de Vargas Aita, durante una ceremonia de premiación

La presunta agresora también resultó herida con arma blanca. Fue trasladada en estado grave a un hospital local, donde permanece internada bajo custodia policial. En caso de sobrevivir, será formalmente imputada por el homicidio.

Los vecinos del edificio fueron quienes dieron la primera alerta, al escuchar gritos y movimientos desesperados durante la mañana del domingo. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con un escenario desolador: enormes charcos de sangre en los pasillos y marcas en el suelo que testimoniaban los intentos de Valter por huir del ataque. Las imágenes difundidas por la policía local impactaron a Brasil entero.

“Era un vecino amable, siempre dedicado a su entrenamiento. Nadie podía imaginar algo así”, dijo uno de los residentes del edificio a medios locales.

Valter de Vargas Aita compartía consejos de nutrición en sus redes sociales

La investigación continúa abierta, pero los fiscales de Santa Catarina adelantaron que la imputación por homicidio es inminente.

Una carrera ejemplar

La noticia del asesinato generó una conmoción inmediata en el ambiente deportivo. Valter de Vargas Aita, conocido entre sus colegas y amigos como “Valtinho”, había nacido en Santa Maria, Rio Grande do Sul, y se había graduado en Educación Física antes de volcarse de lleno al fisicoculturismo competitivo.

Su carrera era notable: seis veces campeón estatal de culturismo, múltiples presencias en torneos nacionales e internacionales y un hito reciente que lo colocó en la élite del deporte: el subcampeonato mundial de la Federación Mundial de Fitness en 2024.

El mensaje del club donde trabajaba el malogrado culturista Valter de Vargas Aita

Pero su influencia iba más allá de los podios. Desde hacía varios años trabajaba como entrenador personal y se había convertido en una voz reconocida en el mundo digital. Sus consejos sobre rutinas de entrenamiento, planes de dieta y motivación alcanzaban a más de 11.000 seguidores en Instagram. Allí, su estilo cercano y entusiasta lo había vuelto referente de un público que lo veía como ejemplo de constancia.

“Por siempre en nuestros corazones”, publicó un gimnasio de Rio Grande do Sul donde solía entrenar y enseñar, en un mensaje que rápidamente se replicó en redes sociales acompañado de fotos y recuerdos del atleta.