En medio de un clima tenso por el futuro político de Boca Juniors, luego de la suspensión judicial de las elecciones que iban a realizarse este fin de semana, el actual vicepresidente y candidato a presidente Juan Román Riquelme, brindó una entrevista al programa “El loco y el cuerdo” que conduce el periodista Flavio Azzaro, pero debió abandonar el estudio intempestivamente por haberse emocionado: “Me vas a hacer llorar”, dijo el Diez de Boca, tras lo cual se levantó y se fue.

En una extensa transmisión desde la Bombonera, Azzaro comenzó la nota con Riquelme con una catarata de elogios para el dirigente que enfrentará a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri en las próximas elecciones del club xeneize. “Primero que nada, te quiero agradecer por este rato que estamos charlando, que no significa que te esté despidiendo ni mucho menos. Ojalá te quedes un rato más. Te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Te lo digo de corazón”, comenzó el conductor.

Y continuó: “Uno no va conociendo todo el tiempo gente que tenga la manera de ser que tenés vos, y realmente durante todos estos años, donde yo empecé a crecer en mi profesión, he conocido poca gente que tenga tanta convicción y valores como vos. Te lo digo de corazón”.

Más adelante, Azzaro le dijo que “en mí vas a encontrar siempre a un tipo que va a defender a Riquelme siempre, porque no es que defiendo a un amigo…”. Dicho esto, Riquelme lo interrumpió: “Me vas a hacer llorar, boludo”, le dijo, mientras le devolvía el mate y el termo con el que había estado cebando segundos antes. Pero el periodista continuó: “No, no, no. Pero te lo digo en serio, no es que defiendo a Riquelme porque es mi amigo, defiendo a Riquelme porque para mí es uno de los pocos tipos que enaltecen al fútbol”.

En este punto, luego de saludar a un hincha a lo lejos, y mientras Azzaro continuaba con su reivindicación riquelmista, el mismo Riquelme se levantó de la silla y se fue murmurando por lo bajo: “Este me hace llorar”. Pasaron unos segundos de silencio hasta que se entendió qué es lo que había ocurrido.

“Se terminó la entrevista. Duró cuatro minutos. Los hicimos esperar cuatro horas. Se emocionó”, le dijo a Azzaro quien lo acompañaba en el reportaje, el expresidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler. “Se emocionó y se fue”, añadió. “Bueno mejor”, dijo el periodista. “Aparte si lo hacemos llorar, ¿cuánto medimos? Hacemos 500 puntos de rating”, se ilusionó Azzaro.

La emoción de Riquelme en plena conferencia de prensa

El ídolo boquense atraviesa días muy especiales. En medio de las elecciones más politizadas del fútbol argentino, y antes de la entrevista que abandonó con Flavio Azzaro, el vicepresidente brindó anoche una conferencia de prensa en la que criticó a la oposición que quiere arrebatarle la dirección de Boca. Y, en diálogo con la prensa, también se emocionó en vivo y en directo como pocas veces se lo ha visto, cuando le tocó hablar de su familia y, en especial, de su mamá.

Juan Román Riquelme Captura de Video

“Desde el día de hoy al año 2000 hace 23 años y nada me sorprende de esta gente, nada de nada, así que a mi familia tampoco, y a la mamá tampoco”, dijo frotándose de las manos, algo nervioso y, tomando una botella de agua, y continuó: “Hoy la María estaba contenta (por su mamá). Porque siempre dice lo mismo (en este punto, se le quebró la voz). A la vida venimos para algo, esto es lo que me tocó. Y lo disfruto mucho, así que me pidió que no puedo aflojar y que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento”, finalizó.