Así fue el show de Speed en la final del Mundial

Más allá de lo futbolístico, uno de los personajes que serán recordados del Mundial 2026 es IShowSpeed (Darren Jason Watkins Jr.). El streamer estadounidense presenció una gran cantidad de partidos y fue uno de los creadores de contenido predilectos de la FIFA para conectar con las audiencias más jóvenes. Para coronar su participación en la competición, el joven de 21 años cantó en el show previo a la final entre Argentina y España en Nueva York.

Speed fue parte de la ceremonia previa, que contó con la participación de otras figuras de renombre como Post Malone y Nicole Scherzinger. El streamer y cantante interpretó su canción World Cup lanzada para el Mundial 2026, que se hizo muy popular entre los fanáticos del fútbol y terminó formando parte del álbum oficial del torneo

El streamer estadounidense generó divertidas situaciones durante el torneo

Speed ganó popularidad en el público argentino durante este Mundial por mostrarse como el “enemigo público” de Lionel Messi. Gracias a su fanatismo por Cristiano Ronaldo, que es parte esencial de su contenido en redes, el streamer estadounidense se hizo presente en los partidos de Argentina con la camiseta del contrario. Utilizó la de Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, entre otras, y por eso protagonizó diversos cruces con hinchas argentinos.

Speed llegó al estadio en Nueva York para su show en la final

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