La historia de amor de Armand Duplantis y Desiré Inglander: del rechazo inicial al beso viral en los Juegos Olímpicos de París

Su historia de amor transcurre más en el aire que en la tierra, pero no precisamente en un avión, sino sobre una garrocha. Y es que él es considerado el mejor garrochista de la historia y ella su fan número uno. Armand ‘Mondo’ Duplantis (25) acaba de romper por décima tercera vez su propio récord y alcanzó una altura de 6,29 metros en Budapest, Hungría. Pero, el furor no fue solo por lo que hizo dentro de la pista de atletismo, sino por su reacción después de entrar, una vez más, a los libros. Corrió a la tribuna y beso a su prometida, la modelo sueca Desiré Inglander (24) y rememoró la escena que los hizo virales durante los Juegos Olímpicos de París 2024. La pareja se conoció en 2020 y él tuvo que arremangarse para conquistarla. Desde que la vio supo que sería su esposa y fue así como, después de colgarse el oro en Francia, se puso de rodillas y le pidió matrimonio. ¿La respuesta de ella? Sí, por supuesto. Hoy son una de las parejas más populares de las redes sociales y tras cinco años de relación se preparan para llegar al altar.

Él la vio y se enamoró, pero tuvo que insistir para que aceptara la primera cita

‘Mondo’ Duplantis es uno de los deportistas jóvenes del momento. Nacido en Luisiana, Estados Unidos, decidió adoptar la nacionalidad sueca de su madre y representar a dicho país en el atletismo, disciplina en la que incursionó desde pequeño. Comenzó a advertir sus habilidades en el salto en garrocha y de a poco le dejó claro al mundo que podía saltar alto y además romper sus propios récords.

Pero, entre sus entrenamientos y extensas horas en la pista de atletismo, en junio de 2020 encontró a la mujer con la que supo que quería pasar el resto de su vida. Durante una fiesta de verano en Estocolmo conoció a Desiré Inglander. Ella tenía 19 años y acababa de terminar el colegio secundario. Estaba soltera, con ganas de continuar de esa manera y sin ningún tipo de intención de conocer gente nueva. Pero él tenía otros planes: meses antes le escribió por Facebook porque se enteró por un grupo que ella asistiría al evento y se dispuso a ir para verla personalmente.

Mondo llegó hacia el final de la fiesta y cuando la vio en persona sintió lo que podría considerarse como amor a primera vista. Estaba dispuesto a dar el primer paso, de hecho lo hizo, pero se encontró con una respuesta negativa del otro lado. “El problema era que en Suecia la gente coquetea de una forma muy distinta a como lo hace en mi país. En donde yo vengo se habla mucho. Así que en la fiesta, intentaba hablar con Desiré, como: ‘Hola, ¿qué tal? Soy Mondo...’, pero ella no quería saber nada ni de mí. Solo quería bailar”, le admitió Duplantis a Vogue Escandinava.

A pesar de que no tuvo suerte, encontró la forma de contactarse con ella a través de Snapchat. La invitó a salir varias veces, pero ella no aceptó. “Tenía 19 años, nunca había tenido una cita y no podía imaginar nada peor que cenar con una persona que no conocía. Y en inglés”, reveló ella. Después de mucho insistir, él jugó su última carta y le mandó un mensaje que decía: “Me voy a Estados Unidos en unas semanas. Dejame invitarte a una cita. Solo decí que sí”. Y lo hizo. Tuvieron la tan ansiada primera cita y el resto es historia.

La pareja viral de los Juegos Olímpicos de París

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, Duplantis e Inglander se convirtieron en una de las parejas favoritas en las redes sociales. Ella estaba presente en todas las pruebas de su novio, junto a la familia de él y lucía orgullosa los colores suecos y como influencer y fanática de la moda, compartía en sus redes sociales la intimidad del torneo y todos sus outfits. Pero, hubo un momento clave que los llevó al pico máximo de popularidad.

El récord de Duplantis en los Juegos Olímpicos

Tras haber ganado el oro en Tokio 2020, el 5 de agosto de 2024, el sueco tiró abajo el Stade de France cuando con un salto de 6,25 metros no solo se superó a sí mismo, sino que estableció un nuevo récord olímpico y también mundial. Cuando se levantó de la colchoneta, miró a la tribuna, corrió hacia su novia y le dio un apasionado beso que, literalmente, dio la vuelta al mundo y se volvió viral. Incluso la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos subió el video editado con la canción “The Alchemy”, que Taylor Swift le dedicó a su novio, el jugador de futbol americano Travis Kelce, y comentó: “Un récord mundial como algo sacado de una comedia romántica”.

La romántica propuesta de casamiento

Mientras lo sucedido en Francia aún resonaba, el atleta decidió que, después de cuatro años de relación, había llegado el momento de dar el siguiente paso. El 9 de octubre, la pareja hizo una producción de fotos para Vogue Escandinavia en The Hamptons, Nueva York. Ella pensó que solo iban a posar para la cámara, pero su novio le tenía una sorpresa: cuando terminaron, se puso de rodillas en la arena y sacó un anillo de compromiso.

Inglander creyó que era parte del trabajo, pero no, era real, en vivo y en directo. Para celebrar el sí, Duplantis tenía una segunda sorpresa: organizó que los familiares y amigos cercanos viajaran desde Estocolmo y Luisiana para celebrar con ellos en la playa.

“Todavía estoy impactada. Soy tan controladora que es imposible sorprenderme”, le admitió la modelo a Vogue. “Cuando miro hacia atrás, me pregunto: ‘¿Qué acaba de pasar?’. Me veo a mí misma de pequeña; nunca me habría creído si hubiera visto esto”, reconoció. Desde 2024, la joven lleva en el dedo anular de la mano izquierda un anillo de compromiso de oro con un diamante ovalado. Su novio tomó una de sus joyas para obtener el tamaño correcto y sin que ella sospechara nada, lo diseñó de manera que reflejara su estilo y personalidad. Para no correr ningún riesgo, el atleta le encargó a su madre Helena Duplantis que lo llevara hasta Nueva York para la propuesta.

Famosos, enamorados y virales

Con 25 y 24 años, Armand y Desiré se convirtieron en una poderosa pareja del deporte y las redes sociales. Él acumula 1.4 millones de seguidores en Instagram y ella casi 750 mil. Trabajan activamente con reconocidas marcas de lujo, asisten a eventos, viajan por el mundo y se rodean con algunos de los deportistas más influyentes del mundo. A su vez, en enero protagonizaron el videoclip de la canción “Chasing Paradise” de Kygo y OneRepublic y paralelamente Mondo se lanzó como cantante y ya tiene dos canciones “4L” y “Bop”.

El martes 12 de agosto, la influencer publicó en Instagram un video del momento en el que pareja hizo historia en Budapest. “Mi prometido acaba de romper el récord mundial por un centímetro. 6,29 metros. No sos real Mondo”, comentó. El reel que subió fue una suerte de recreación del que publicó en 2024, cuando su novio ganó el oro en París.

Si bien se desconoce la fecha de la boda, las invitaciones ya fueron enviadas. Actualmente, los enamorados se enfocan en los preparativos, mientras alternan sus agendas personales con las exigencias del deporte y los largos viajes en avión para las competencias, algo que, si bien demanda tiempo y organización, les permite complementarse como pareja.

“Lo único loco es el aspecto de la planificación, puede ser imposible planificarlo todo. Pero también me encanta”, admitió la modelo sobre las demandas de los viajes. “Soy una maniática de la planificación y Mondo es todo lo contrario. Pero él me enseñó a dejar que suceda, a dejar que fluya. Me hace aterrizar”, se sinceró ella y él no se quedó atrás: “Desiré me aporta un gran equilibrio en la vida. Es tan agradable poder volver a casa y escapar a un mundo completamente diferente, absorbernos el uno en el otro y en lo que sea que estemos haciendo. Es una gran compañera de viaje”.