Cuáles fueron todos los récords de Duplantis

El atleta sueco Armand Duplantis estableció este lunes un nuevo récord mundial en salto con garrocha con una marca de 6,30 metros. El logro ocurrió durante el Mundial de atletismo de Tokio, donde además consiguió su tercer título consecutivo. Esta hazaña se suma a su extenso historial de reconocimientos que redefine constantemente los límites de la disciplina.

La cronología de sus récords mundiales

El salto de este lunes en Tokio representa la decimocuarta vez que Duplantis quiebra el récord mundial de la disciplina. Su primera plusmarca data de febrero de 2020. Solo en 2025, el atleta elevó la vara en tres oportunidades. A finales de febrero, bajo techo, alcanzó los 6,28 metros en Clermont-Ferrand, Francia.

El nuevo record de Armand Duplantis en salto con garrocha: 6,30

Luego, al aire libre, superó los 6,29 metros en Budapest, antes de su consagración en la capital japonesa. El nuevo registro de 6,30 metros llegó en su tercer y último intento en el Estadio Nacional. Tras el éxito, Duplantis celebró con el griego Emmanouil Karalis, medalla de plata con 6,00 metros, y con el australiano Kurtis Marschall, bronce con 5,95 metros.

Una carrera de medallas y dominio absoluto

Además de sus récords, Duplantis ostenta un palmarés formidable en las competencias más importantes del atletismo. Con el triunfo en Tokio, suma su tercer oro mundial consecutivo. Los anteriores fueron en Eugene 2022 y Budapest 2023.

El nuevo récord mundial de la disciplina fue establecido en 6,30 metros en el Mundial de Tokio Louise Delmotte� - AP�

A su colección de títulos mundiales se agrega una medalla de plata obtenida en los inicios de su carrera en Doha 2019. En el ámbito olímpico, su dominio es igual de contundente: conquistó su primer oro en Tokio 2021, en una edición marcada por la pandemia. Repitió la hazaña en 2024 en los Juegos Olímpicos de París.

Un proyecto familiar nacido en un jardín

El fenómeno Duplantis es un proyecto familiar. Sus padres, ambos entrenadores, guiaron su carrera desde la infancia. Su padre, Greg, fue garrochista y alcanzó una mejor marca personal de 5,80 metros. Él se encarga de los aspectos técnicos de la prueba.

Duplantis le da una gran importancia a su familia y la expone como colaboradora de su éxito Instagram @mondo_duplantis

Su madre, Helena, fue heptatleta y supervisa la preparación física de su hijo. La historia comenzó en una colchoneta instalada en el jardín familiar en Lafayette, Luisiana, donde Armand aprendió los secretos de la garrocha.

Brennan Robideaux, director del documental Born To Fly, explicó a la agencia AFP: “Cuando tienen que vestirse con los hábitos de entrenadores, lo hacen. Pero cuando se trata de ver una película en familia, tienen una relación normal de padres e hijos, muy equilibrada, dinámica”. Sus hermanos, Andreas y Antoine, también fueron deportistas.

Duplantis eligió competir por Suecia en honor a su madre, Helena, oriunda de ese país Christian Petersen - Getty Images Europe

¿Por qué compite para Suecia y no para Estados Unidos?

Duplantis nació en 1999 en Luisiana, Estados Unidos. Pudo representar al equipo norteamericano, pero eligió competir por Suecia por la influencia de su madre, Helena, oriunda de ese país.

Armand aprendió sueco de niño y pasaba sus vacaciones de verano en la nación escandinava. Su conexión con el país fue determinante en su decisión. “Suecia es mi segunda casa. Mi madre, que es sueca, fue mi inspiración. Nunca me arrepentí“, explicó el atleta tras uno de sus primeros éxitos. En Suecia, es considerado un orgullo nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.