SANTIAGO (AFP).- Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos de 2031 tras superar la candidatura conjunta de las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Niterói, informó el viernes Panam Sports, encargada de organizar el certamen.

Los comités olímpicos americanos se decantaron por la capital de Paraguay, anunció el chileno Neven Ilic, presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), durante una asamblea extraordinaria de la entidad en Santiago de Chile. La capital paraguaya ya había competido por organizar los Juegos de 2027, los próximos a celebrarse, pero perdió por un puñado de votos ante Lima, que repite después de la cita organizada en 2019.

Asunción esta vez se midió con la dupla de ciudades brasileñas de Rio de Janeiro y Niterói, a la que venció por 28 votos contra 24. En la votación participaron 40 Comités Olímpicos Nacionales, de los cuales 12 tenían un voto extra por haber sido sedes previamente. Los representantes de cada candidatura tuvieron 40 minutos para exponer sus propuestas ante el Comité Ejecutivo de Panam Sports. Asunción anunció una inversión de casi 390 millones de dólares, mientras que Río-Niterói ofreció 667 millones de dólares.

“Queremos romper con el paradigma y mostrar que países pequeños en tamaño pueden organizar eventos de gran magnitud, con excelencia, planificación y visión”, dijo en su presentación el presidente del Comité Olímpico de Paraguay, Camilo Pérez López. Los más recientes Juegos Panamericanos se celebraron en Santiago de Chile entre octubre y noviembre de 2023. Participaron 6900 deportistas que pugnaron en 40 deportes y 59 disciplinas, donde Estados Unidos se impuso en el medallero, como ocurrió en 17 de las 19 ediciones disputadas hasta el momento.

Belen Casetta de Argentina durante la final de 3000 metros con obstáculos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Coliseo del Estadio Nacional Julio Martínez, el 03 de Noviembre en Santiago, Chile MARCELO HERNANDEZ/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Cabe señalar que el único país ausente en la Asamblea fue Dominica, por lo que el resto de los 40 países pudo emitir su voto y participar de esta elección.

“Estoy muy feliz. Nuestros sueños, gracias a Dios, con el apoyo de todos, se hacen realidad. Vamos a trabajar mucho por esto y estamos muy felices, valoramos mucho el apoyo de la gente y no vamos a defraudarlos nunca. Le dedico este triunfo a todo el pueblo paraguayo y a todo el esfuerzo que hacen las Américas para salir adelante”, agregó el presidente del comité paraguayo.

“Sé que a veces es muy difícil apretar el botoncito para apoyar a David, cuesta un poco más, queremos asegurar siempre con Goliat. Por eso estoy muy contento. Tuvimos una gran competencia por eso agradezco al Presidente del Comité Olímpico brasileño, Marcos La Porta. Agradezco a todos mis amigos y en especial, a mi presidente, el Presidente Santiago Peña” concluyó el miembro COI paraguayo.

Por primera vez en la historia, Asunción será sede de la cita continental y será el decimotercer país en organizar la máxima fiesta deportiva de las Américas.