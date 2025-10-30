Quién es el deportista argentino que está en pareja con un político neerlandés que puede asumir como primer ministro

Luego de que los holandeses rechazaran la ultraderecha y votaran a favor de un partido centrista en las legislativas anticipadas, Rob Jetten podría convertirse en el nuevo primer ministro. El político de 38 años se volvió noticia hace poco más de un año cuando confirmó que está en pareja con Nicolás Keenan, un argentino jugador de Los Leones, el equipo nacional de hockey masculino sobre césped.

El deportista de 28 años juega en HC Klein Zwitserland, un equipo de hockey profesional con sede en La Haya, Países Bajos. Instalado en Europa conoció a quien hoy es su pareja y uno de los ministros de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro.

Keenan fue parte de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando se conoció la relación entre ambos. Tiene una amplia trayectoria con el seleccionado masculino de hockey: ganó oro en los Panamericanos de Lima 2019 y Santiago 2023 y logró un séptimo lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Keenan forma parte de la Selección argentina de hockey masculino. (Fuente: Instagram/@nicokeenan)

Según las publicaciones en redes sociales, la relación habría empezado en 2023. Sus primeros posteos juntos datan de septiembre de ese mismo año.

“Él es un político conocido en Países Bajos, fue vicepresidente. Ahora ya no lo es, con el nuevo gobierno, pero bueno, es el líder de su partido político”, señaló Keenan acerca de cómo se conocieron y detalló: “Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción. Así que amor moderno”.

“Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Y me dijo: ‘No, bolu*** es un político holandés’. Así que, nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”, acotó el año pasado en una entrevista con la TV Pública.

La pareja participa de varias actividades políticas oficiales. En septiembre del año pasado celebraron el Día del Príncipe y compartieron actividades con los reyes de los Países Bajos. Jetten también contó en redes sociales que en abril fueron juntos al Banquete de Estado en honor a los reyes de España, el rey Felipe VI y la reina Letizia, que se realizó en el Palacio Real de Ámsterdam.

Rob Jetten y Nicolás Keenan (Foto: Instagram @nicokeenan)

La llegada de Jetten al poder

Como líder de su partido centrista D66, Jetten debería obtener 27 escaños de los 150 del Parlamento, superando a Geert Wilders, que obtendría 25, según una encuesta del instituto Ipsos, que calculaba 23 bancas para el partido liberal de centroderecha VVD y 20 para la alianza de izquierda Verdes-Laboristas.

Si ese resultado se confirma, Jetten quedaría en condiciones de convertirse en primer ministro. Nacido el 25 de marzo de 1987 en Veghel, fue ministro del Clima y la Energía en el cuarto gabinete de Mark Rutte y es el líder del partido Demócratas 66 desde 2023.

Así, los holandeses volvieron a las urnas para elegir su parlamento, después de haber experimentado por primera vez un gobierno de coalición con la extrema derecha. También estaban convencidos de que no volvería a suceder, cualquiera fuera el resultado, pues los opositores al partido de Wilders se habían jurado no gobernar con él.