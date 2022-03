Cristiano Ronaldo: el desplante que cayó mal en Manchester y los cinco clubes que lo pretenden al final de la temporada

Cristiano Ronaldo estalló cuando supo que no iba a ser parte de los convocados de Manchester United para el clásico contra el City el último fin de semana, en el que los rojos cayeron abultadamente por 4 a 1. Al saber que el director técnico Ralf Rangnick decidió prescindir de él, el portugués no solo prefirió no asistir al estadio, sino que se tomó un vuelo a Portugal. ¿Será este el final de la relación entre el astro portugués y el club en el que ganó tanto?

“Ronaldo todavía tenía problemas con los flexores de la cadera el viernes y por eso decidimos reservarlo. Tengo que creer en mi cuerpo médico”, afirmó el entrenador alemán para justificar la ausencia del delantero de Manchester United, que nunca tuvo una buena relación Rangnick, desde la llegada de este como interino luego de la destitución de Ole Gunnar Solskjær.

La relación entre el delantero portugués y el director técnico Ralf Rangnick nunca ha sido buena Marc Atkins - Getty Images Europe

A la ola de rumores se le sumó en las últimas horas, un gesto de la hermana de Cristiano, Katia Aveiro, que le dio me gusta a un comentario en redes sociales que afirmaba que el delantero estaba al 100% y que “no jugó por simples motivos técnicos y tácticos”.

Según el diario inglés The Sun, la relación entre ambos ya está rota y este episodio reavivó la intención de Cristiano Ronaldo de buscar un nuevo destino cuando finalice la temporada, a mediadios de año. De acuerdo con lo consignado por el tabloide inglés, hay cinco opciones interesantes para que el delantero, de 37 años, continúe su carrera.

Volver a vestir la camiseta de Real Madrid es una cuenta pendiente, pero también es posible que juegue con Messi en el PSG REUTERS / Sergio Perez. - Archivo