Juan Arrieguez ganó una medalla dorada en los Panamericanos Junior y sorprendió: “No tengo balas”

El bonaerense Juan Arrieguez protagonizó una jornada memorable en los II Juegos Panamericanos Junior, que están desarrollándose en Asunción, Paraguay, al consagrarse campeón en lanzamiento de bala. Con un registro de 18,39 metros en su último intento logró la medalla dorada, pero luego contó una situación inesperada: no cuenta con balas propias para entrenarse ni para competir. “Va a parecer un chiste, pero no tengo balas. Tengo dos balas prestadas”, reveló ante la prensa el atleta argentino, tras la ceremonia de premiación.

“Estoy usando dos balas prestadas por Germán Lauro”, explicó, aludiendo al exlanzador olímpico y figura histórica de la disciplina en Argentina. Lauro fue una figura importante del atletismo argentino. El trenquelauquense, hoy de 41 años, llegó a participar en una final olímpica, la de Londres 2012, y concluyó sexto. Además, obtuvo medallas de bronce en Juegos Panamericanos (Mar del Plata 2011 y Toronto 2015), fue campeón sudamericano e iberoamericano y estableció un récord para América del Sur; también sobresalió en lanzamiento de disco, especialidad en la que ganó un Iberoamericano. En pocos años, el lanzamiento de bala argentino pasó de las grandes actuaciones de Lauro a este presente en el que Arrieguez no tiene implementos propios para una cita trascendente en su categoría.

Arrieguez festeja con una bandera argentina su victoria en Asunción 2025, orgulloso de representar a su país; con un tiro de 18,39 metros, venció por 8 centímetros en la final. Prensa COA

De todas formas, el chico oriundo de Chillar se las ingenió para sobresalir, y vaya cómo: su participación en Paraguay no solo le valió la medalla dorada número 15 para la delegación nacional. Representante de la Escuela Municipal de Atletismo de Azul, Arrieguez se impuso en una final de altísimo nivel con una secuencia de lanzamientos que incluyó marcas de 17,69 metros, 18,06, 18,36 y 18,32, un intento nulo y finalmente los decisivos 18,39 metros. El brasileño Vinícius Avanzini, con 18,31, y su compatriota Alessandro Soares, con 17,97, completaron el podio.

Conmovido por el logro, el atleta de 21 años expresó: “Es un orgullo representar a mi país, es un honor y es de las mejores cosas que me han pasado. Vuelvo alegre a mi país”. Rodeado por familiares y por su preparador, Julio Piñero, Arrieguez dejó fluir la emoción. “Como dice mi entrenador, uno no elige las condiciones en las que compite, y uno tiene que estar preparado para todo. Creo que hoy estuvimos preparados”, sostuvo.

Juan Arrieguez, flamante campeón panamericano junior en lanzamiento de bala, aseguró que no tiene balas propias para entrenar. Las dos que utiliza son de Germán Lauro, un histórico en el deporte.



Ojalá llegue el día que verdaderamente les importe el desarrollo de los jóvenes. pic.twitter.com/4rGUUO0E3e — La Tortuneta 🇦🇷 (@LaTortuneta) August 20, 2025

Además de hacerlo por su conquista deportiva, Arrieguez emocionó al dedicar la victoria a su abuela fallecida: “Habría querido que ella estuviera aquí y mostrarle que representé al país”, dijo entre lágrimas. La interpretación del Himno Nacional Argentino en la ceremonia de premiación en suelo paraguayo fue el broche de oro de una jornada inolvidable para el joven atleta del centro bonaerense.

Juan comparte el podio con los brasileños Vinícius Avanzini y Alessandro Soares; ésa es la 16ª medalla dorada para Argentina, que marcha quinta en la clasificación de los Panamericanos juveniles. Prensa COA

Hasta este miércoles, la Argentina acumulaba 59 medallas en los Panamericanos Junior: 16 doradas, 26 plateadas y 17 de bronce, en el quinto lugar en el medallero. La consagración de Arrieguez no solo sumó un lauro del color más ambicionado, sino que además expuso las condiciones en que se preparan y compiten algunos deportistas que representan a la nación.