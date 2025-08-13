Juegos Panamericanos Junior: Malena Santillán consiguió la medalla de oro en natación, el deporte revelación

Una genuina alegría, una historia inspiradora. La delegación argentina ya tiene tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, debido a la brillante actuación de la nadadora Malena Santillán, que se impuso -con récord incluido- en la prueba de 200 metros espalda en el Centro Acuático del Comité Olímpico Paraguayo. Luego, Ulises Saravia siguió por el mismo camino, a pura brazada.

La atleta cordobesa del club Unión, de Santa Fe, se impuso con un tiempo de 2m10s36, lo que no sólo le aseguró el primer lugar del podio, sino también un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027.

Malena Santillán, en el momento de la premiación Prensa COA

Nacida en San Francisco, Córdoba, Malena tiene 17 años y una historia de superación inspiradora. Tiempo atrás, contó que comenzó a nadar a los tres años por recomendación médica tras ser diagnosticada con principio de escoliosis (una curvatura lateral anormal de la columna vertebral) y nunca más se alejó de la pileta. Día a día se entrena en diez sesiones semanales, combinadas con gimnasio y los estudios.

Se trata de una de las grandes promesas de la natación argentina. “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que podía estar en el podio. Estaba enfocada en mi marca y en hacer mi carrera”, sostuvo, con timidez.

En el podio, Santillán, que había sido segunda en su serie clasificatoria, estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido (plata con un tiempo de 2m11s67) y la también argentina Cecilia Dieleke, que se quedó con el bronce (2m11s92). La cordobesa bate récords, gana medallas y suele afirmar: “Amo tirarme a una pileta y nadar”.

La natación volvió a ser la disciplina más destacada para la Argentina en lo que va de la segunda edición de los Panamericanos Junior. Agostina Hein, una atleta olímpica, se había subido a lo más alto del podio al conquistar los 400 metros estilo libre. Fue la primera.

Además, hubo medallas de plata para Ulises Cazau en los 100 metros mariposa y para el equipo de relevo 4×100 libre mixto (Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou), mientras que Matías Santiso ganó la de bronce en los 200 metros libre, como también lo hizo el equipo de relevo 4×100 libre femenino (Hein, Santillán, Lucía Gauna y Magdalena Portela Walter).

Malena Santillán, feliz, con la medalla y la mascota oficial Prensa COA

Y este martes por la noche, la natación volvió a darle otra alegría a la delegación nacional. Ulises Saravia, de 19 años, ganó la tercera medalla dorada para la Argentina en los Panamericanos. Consiguió el 1° puesto en la final de los 100m espalda masculino con un tiempo de 53s89/100. También logró la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

Por otro lado, Catalina Borrelli aportó la primera medalla en esgrima, al obtener la plateada en sable individual femenino. La Argentina está sexta en el medallero general con tres medallas de oro, 12 de plata y 11 bronce. En el podio se ubican arriba Brasil (36-13-20), Estados Unidos (11-18-11) y Chile (11-6-7).