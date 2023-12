escuchar

Niké es la diosa griega de la victoria, Jano el dios romano de las dos caras, de las puertas, los comienzos y los finales. Ambos bajaron del olimpo y se pasearon por las sierras cordobesas de Huerta Grande, mezclándose entre los mortales en una competencia singular: la carrera de trail Xtreme Race. Jano abrió las puertas a distintos desafíos, que fueron desde los veloces 5 kilómetros hasta los extenuantes 78. Según los romanos, este dios augura buenos finales por ello, elegidos por Niké, algunos corredores entre los miles que participaron del evento, fueron elevados por encima del resto por la diosa alada y coronaron lo más alto del podio. Pero Jano mostró una vez más ambas caras de la vida: quienes recibieron el aplauso de la multitud, forjaron sus victorias como abogadas, viajantes de repuestos, lavanderas, fabricante de motores, profesores, estudiantes y periodistas. Historias ocultas que recorrieron miles de kilómetros para cruzarse en la novena edición de Xtreme Race.

Agustín Pérez se va de su casa temprano y vuelve al otro día, o al siguiente o luego de una semana. Recorre las ondulantes rutas cordobesas de tranquera en tranquera, vendiendo repuestos de máquinas agrícolas. La provincia mediterránea se tapiza de campos de soja, maíz, trigo, girasol, maní y sorgo, pero también de papa, batata y oliva. Agustín va a cada rincón donde una maquina se detiene, para que no falte nada y siga funcionando. Pero por más que viaje, en todos los sitios repite su ritual. “Me entreno en cada pueblo que paro”, afirma el viajante que, desde hace más de cuatro años, se aplica a correr lo más rápido posible. Y así lo hizo en los 34 km de Xtreme Race, llegando antes que ningún otro, aunque tuviese que dejar en el circuito su sangre.

Una de las largadas de la XtremeRace Alfredo Caballero

“Quise esquivar un corredor que iba más lento, no pude y me caí”, explica Agustín mirando su pierna izquierda. Desde la rodilla un sendero rojo le surca la piel hasta difuminarse en el tatuaje de su tobillo. “Fue leve y en el momento no sentí casi nada… pero ahora sí que duele; para colmo hace dos semanas me lastimé en el mismo lugar”. Aunque el golpe no le borra la sonrisa del primer puesto. Conocedor como pocos de la provincia, cuenta que eligió la carrera porque recorre uno de los lugares más lindos de Córdoba, Huerta Grande. Y asegura que, más allá del golpe, quiere volver.

En el transcurso de las guerras médicas, cuando los persas invadían Grecia, tras la victoria ateniense en la batalla de Maratón (490 a. C.), un soldado corrió 42 km desde las playas de Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria al grito de “¡Niké!”, para luego desplomarse. Esta es una de las primeras leyendas que escucha cualquiera que se inicie en el running.

Para quienes lleven varios miles de kilómetros más allá del inicio, hay un tipo de carreras que se llaman, ultramaratones. Se denominan así a todas las que superan esos 42 kilómetros mitológicos. Más allá de ese umbral, se batieron a duelo dos integrantes del seleccionado argentino de trail, el jujeño Fernando Mendienta y el sanjuanino Facundo Ñuner.

Las mujeres, protagonistas fundamentales de la XtremeRace Lucia Gomez

“Veniamos palo y palo, aunque Facu se me alejaba en las bajadas”, reconoce Fernando sobre la tensión que generaron ambos a lo largo de 54 kilómetros. Se conocen como a la montaña misma y se miden en cada carrera de alto nivel. Este año, en el Campeonato Sudamericano, en San Juan, se consagró campeón Ñuner y Mendieta llegó detrás. Pero en el Campeonato Nacional Mendieta arribó adelante. Aunque luego en el Mundial en Austria, Ñuner se impuso al jujeño. ¿Qué sucedió en la Xtreme Race para cerrar el duelo del año?

La primera mitad fue muy pareja y después de tantas carreras juntos, la rivalidad genera otra relación. Así es que iban charlando bastante. “Y sí, sobre el Nacional y el Mundial del 2024. Sobre los apoyos para poder viajar… o de la falta de estos”, confiesa Facundo. Aunque ya pasados los 30 kilómetros, se acabaron las palabras y empezaron a hablar las piernas. Finalmente Niké, esta vez, eligió a Mendieta sobre Ñuner para llevarlo hasta la victoria. El sanjuanino lo escoltó en el segundo lugar al llegar tres minutos más tarde, luego de competir por más de cinco horas.

Cada competidor le agregó esfuerzo para superar los obstáculos del recorrido natural Lucia Gomez

Tras bajar de lo más alto del podio, Fernando volverá a encargarse, de 8 a 17, de toda la logística para la fabricación de motores. Y Facundo a liderar su equipo de entrenamiento, aunque en el medio tendrá una prueba más importante que los 54 km: “Esta semana me operan de las cuerdas vocales para sacar un nódulo y hacerme una biopsia… espero que esté todo bien”.

Su contrapartida femenina en la distancia suele vestir trajes y camisas. Se extiende entre leyes y contratos, normas y veredictos. La abogada Emiliana Bolontrade dedicó su vida al derecho, pero asegura que: “en mis ratos libres, corro”. Y siempre se busca un rato libre por día. No falta nunca, y eso se vio en su desempeño en los 54 km de la Xtreme Race. Fue la primera mujer y le llevó 6h40m completar el recorrido que su perseguidora más cercana terminó en 7h20m. Si hubiese sido un juicio por jurados, se podría decir que le dieron el triunfo por unanimidad. Nada mal para una ex tenista aficionada que corre en sus ratos libres. “De correr me enganchó estar en la montaña… y no me frustra como el tenis”, reconoce Emiliana. “Empecé con 39, pero tendría que haber comenzado antes”. Sin embargo, a sus 43 años, demuestra que siempre es temprano para empezar, y que debe ser una de las abogadas más entrenadas del país.

Bajo la luz de la luna

¿Correr 54 kilómetros parece mucho? No tanto cuando se comparan con 78, la máxima distancia que ofreció Xtreme Race. Acá no es cuestión de salir a trotar un rato y disfrutar del paisaje, hay que prepararse como para la batalla. Al dios Jano se le invocaba al comenzar una guerra, y mientras ésta durara, las puertas de su templo permanecían siempre abiertas, con el fin de que él acudiera en ayuda de quien lo necesitara. Lorena Saravia lo necesitó: estuvo casi 12 horas corriendo y no le faltaron adversidades.

“Me dolía la panza ni bien largué, en seguida se me tildó el reloj, y con el cronómetro administro los geles y las sales que consumo”, relata Lorena el inicio de una carrera que se largó a la una de la madrugada, bajo el reflejo de una luna casi llena. Pero si bien Jano mostró una cara al inicio, luego apareció la otra. “Pensé en abandonar… pero aguanté el dolor, administré la comida y la hidratación a ojo, y seguí. Me empecé a sentir fuerte a medida que avanzaba la noche… fue hermoso correr con este clima y la luz de la luna”.

Luego de recibir el abrazo de Niké y ganar los 78 km volverá a su lavandería y tintorería familiar, donde trabaja con su marido Germán y su hija Mora de 13 años. Además de acostumbrarse a la repetición del eterno ciclo del lavado y el centrifugado, su trabajo tiene una gran ventaja. Su socio es su principal hincha y no tiene problema en quedarse a cargo cuando ella se va a entrenar, incluso las 8 o 10 horas que ha llegado a correr, preparando competencias como los 172 km de Ultra Trail Mont Blanc (sí, 172 kilómetros corriendo en la montaña, más vueltas que un lavarropas).

La imagen aérea de la XtremeRace por las sierras de Córdoba Jeremias Schule

Una carrera más corta

Pero no todo fue grandes distancias en Xtreme Race, también estuvieron recorridos más cercanos como los 17 kilómetros. Donde el salteño Agustín Ramayo no solo ganó por segundo año consecutivo, sino que se trajo, desde 900 km, a toda una banda para que lo aliente. “Me vino a ver mi papá Juan, mamá Mónica, tío Adrián y tía Ivana, mi hermana Valentina y mi novia Valeria, mi primo Santino y mi prima Brisa”, detalla orgulloso. Aunque la más orgullosa es su mamá, Mónica: “el año pasado lo vi por YouTube, que transmitieron la carrera. Pero acá la emoción es distinta, ¡me puse tan feliz cuando escuché que llegaba! Ahora mi marido le va a hacer un buen asado”.

Luego del triunfo, Agustín debe volver a estudiar, le falta solo un año para recibirse de profesor de educación física. Y tras ganar dos veces los 17 km, ya aseguró que quiere volver a correr Xtreme Race, pero en los 26 y con el título de profesor.

Aunque si en el 2024 el ganador actual vuelve a defender el título, no será fácil arrebatarlo. Javier Carriqueo fue el más veloz en los 26 km. Algo sabe de correr, participó en pista en los JJOO de Beijing 2008 (1.500 m) y Londres 2012 (5.000 m), obtuvo varios récords nacionales, se colgó diez medallas internacionales sobre la camiseta argentina. Y estos últimos años se volcó al trail: “Algo mejoré, pero me falta… veo bajar a los chicos y son kamikazes, aunque en realidad lo de ellos es una técnica más pulida que la mía. En la subida voy mejor, pero cuando se me van es en la bajada”, asegura Javier. Aunque tan mal no debe ir, porque el año pasado se consagró campeón sudamericano de trail.

El podio de la prueba de los 5 kilómetros Santiago Rocchietti

Y en Xtreme Race fue a seguir mejorando: “Viene en busca de un circuito técnico y lo encontré. Mucha piedra, muchos pajonales. Bajadas muy técnicas, con piedras filosas e inestables, que me cuestan mucho y tengo que aprender… por eso vine”. No solo fue, sino que asegura volver: “Es muy lindo clima acá, con las piletas [del hotel que aloja la carrera], la onda de Pablo Colombo [que la conduce], hay lindo ambiente cordobés de fiesta. Me quedo con ganas de quedarme un poco más, así que espero volver”.

Como muchos esperan volver, la carrera ya abrió las inscripciones para el próximo año [https://xtremerace.com.ar/] y les ofrece un 50% de descuento a quienes ya la hayan corrido, además de confirmar que se realizará del 15 al 17 de noviembre de 2024. Así como abogadas, viajantes de repuestos, lavanderas, fabricante de motores, profesores y estudiantes fueron empujados por Niké para alcanzar la victoria, también algún periodista coronó el podio. Pero no me voy a poner a relatar mi humilde triunfo en los 5 kilómetros, mejor fue contarte sobre personas que pueden tener cara de abogada, viajante o estudiante, pero también se lanzan al trail y muestran su otro cara al desafío de la naturaleza y, a veces, logran abrazar a la diosa alada.

Temas Running