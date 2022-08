Letsile Tebogo rompió el récord mundial sub 20 y ganó la final de los 100 metros al estilo Usain Bolt

Parece que la espera terminó. Mientras muchos se preguntaban si era posible encontrar un velocista de la magnitud del legendario Usain Bolt, el mundo del atletismo se encendió con lo que sucedió en el Mundial U20 que se realiza en Cali, Colombia. El nombre del chico de Botsuana, Letsile Tebogo, hizo explotar de felicidad a aquellos que creían que ya no habría semejante atleta. Mira a los rivales y los señala antes de la línea de llegada: “Quería recordar lo que hacía Bolt”, dijo Tebogo

Este muchacho de 19 años se quedó con la medalla de oro tras lograr la marca de 9.91/100 en la definición de la prueba y, de esta manera, bajó su propia marca, que había conseguido en dos ocasiones en lo que va de 2022: en abrilregistró 9.96/100 en una competencia en su país y, hace unas semanas, en el marco del Mundial de mayores en Eugene, EE.UU., marcó 9.94/100 en su primera serie para clasificarse a las semifinales del torneo.

Con una reacción de 0.129 segundos en la partida, Tebogo se adueñó de la prueba y voló por delante de Bouwahjgie Nkrumie (Jamaica), con 10.02/10. En el tercer lugar de la final quedó el sudafricano Benjamin Richardson (10.12/100).

Al estilo Bolt, el atleta de Botsuana aprovechó los últimos 25 metros de la carrera para mirar hacia el costado, en un clásico gesto en el que intentó emular a su máximo ídolo y referente. “Vi a los fanáticos y quise recordarles lo que Bolt hizo en el pasado. Es mi ídolo, la persona a la que admiro. Si alguien lo tomó como una falta de respeto, lo siento mucho”, dijo Tebogo tras la prueba, en relación con haber señalado al jamaiquino Nkrumie en la parte decisiva de la prueba.

Incluso, en las semifinales se permitió mirar mientras corría al sudafricano Benjamin Richardson. La imagen no pasó inadvertida y muchos recordaron la carrera en la que Bolt miraba a De Grasse en la semifinal olímpica de Río de Janeiro. Tan similar resultó que World Athletics inmediatamente difundió en sus redes sociales ambas instantáneas.

“Vi que mis rivales me tenían miedo, pero yo también se lo tenía a ellos. Cuando sonó el disparo, tenía que asegurarme de tener la mejor salida de mi vida y así fue. No planeé la celebración, pero tan pronto como di el primer paso supe que el título era mío. No me preocupé por el tiempo. No miré”, contó Tebogo sobre la carrera.

Esta es la segunda ocasión en la que un velocista menor de 20 años baja los 10 segundos en la prueba más rápida del mundo en atletismo. El otro fue el estadounidense Trayvon Bromell, actual bronce mundialista en el Mundial de mayores, que registró 9.97/100 en 2014. Pero lo de Tebogo n se puede comparar con lo realizado por Bolt, ya que el jamaicano nunca corrió los 100 metros hasta que estuvo cerca de cumplir 21 años y eso justo fue en la antesala a lo que fue su aparición mundial en Beijing 2008.

World Juniors I see — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) August 2, 2022

Usain Bolt, en su cuenta de Twitter contó que estaba mirando el Mundial U20 de atletismo y tras la coronación de Tebogo en la final de los 100 metros, replicó el posteo de World Athletics, en el que aparece una imagen del atleta de Botsuana con el tiempo logrado: 9.91/100.

Con un perfil tan alto como el que tenía Bolt, el muchacho de 19 años, cuando fue consultado por la marca que habría podido hacer si hubiera empujado hasta el final en la prueba definitoria, Tebogo no se sonrojó y dijo “9.80″ y explicó por qué no lo había hecho: “Tenemos más carreras por delante y no queríamos ir tan lejos. Queremos dejar aquí el récord para que lo rompa la próxima generación”.

Un heredero aparece en el horizonte. Tebogo voló en Colombia y parece que nada lo podrá detener.