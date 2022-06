Más cerca del cielo: Armand Duplantis volvió a quebrar un récord mundial de salto con garrocha

Vuela, vuela y no se cansa de volar. Así como en una época se hablaba de la era Bubka, en honor a las hazañas del ucraniano Sergei Bubka, conocido como “el atleta que llega más cerca del cielo”, en estos tiempos se hace referencia a la era Armand Duplantis. El sueco, de 22 años, rompe todos los récords del salto con garrocha y definitivamente pareciera no tener límites. Su marca mundial de 6,20m en pista indoor ya era impresionante. Ahora volvió a superar su propio récord al aire libre, con un salto formidable de 6,16m. ¡De otro planeta!

El festejo de Duplantis tras hacer 6,16m Twitter @martineztomas24

La que acaba de conseguir en Estocolmo, por la Liga de Diamante, es una marca extraordinaria, impensada. Lo cual lo ratifica como una de las figuras para el Mundial de este deporte, por desarrollarse en Eugene, Estados Unidos, del 15 al 24 de julio.

Competir como local envalentonó al formidable saltador escandinavo. Así estableció la mejor marca de la historia. “¡Qué maravillosa sensación! Es fantástico saltar en la pista en la que me entreno. ¡Vivo a 10 minutos de aquí! De alguna manera, quería defender mi territorio. Y el público sueco me ha dado una motivación extra”, destacó Duplantis, según la agencia AFP.

El salto del récord

“Me sentía en forma para lograr un resultado así. No necesariamente estaba en la mejor forma de mi vida, porque creo que aún puedo mejorar. No he estado perfecto. Tengo aún margen de superarme”, añadió. Poseedor del récord del mundo absoluto (6,20m logrado en marzo en Belgrado, bajo techo), el joven saltador superó en un centímetro su anterior mejor marca al aire libre, lograda en Roma en septiembre de 2020 y lo hizo a sólo dos semanas del Mundial

Armand Duplantis cuando estableció la marca mundial bajo techo: 6,20m

Antes de Duplantis, el poseedor del récord era el legendario Sergei Bubka, que en 1984 saltó 6,14m al aire libre. Pese a su juventud, ‘Mondo’ Duplantis, que creció en Louisiana y es hijo de padre estadounidense y madre sueca, domina la disciplina desde hace varios años. En 2018 se convirtió en campeón de Europa en Berlín y el año pasado fue oro olímpico en Tokio, por lo que el único título que le falta es el Mundial al aire libre, que podría conseguir dentro de dos semanas en Estados Unidos.

Desde 2020, Duplantis ha batido ya cuatro veces el récord del mundo, llevándolo progresivamente de 6,17m a 6,20m.

Armand Duplantis, un atleta sin límites AFP

¿Cómo llegó a la nueva marca? Fueron cinco saltos. Los dos primeros (5,83m y 5,93m) los superó sin problemas, casi con displicencia. Luego fueron los 6,03m, una altura que también pasó con holgura, mientras sus principales adversarios ya quedaban marginados. Con el triunfo asegurado, Duplantis fue por la marca mundial. “Por favor, 6,16m”, fue su pedido. La obsesión de seguir haciendo historia.

Acompañado por el francés Renaud Lavillenie, que fue su gran rival hasta que lo superó, aguardaron el momento más favorable. “Ahora”, le dijo Lavillenie, basado en que soplaba menos viento. Duplantis hizo el primer intento, pero falló. Lejos de inquietarse, el sueco buscó una mayor concentración y fue tras la marca. Llegó a tocar el listón, pero no lo tiró. Y logró la marca ansiada.

Cuando saltó los 6,20m

‘Mondo” Duplantis es imparable. Una carrera contra la historia. A los 9 años ya superó los 3 metros. A los 13, saltó 4 metros. A los 15 ya dejó atrás los 5 metros. El reinado de Bubka peligraba. A los 18 llegó a los 6,05. En Roma 2020, Duplantis hizo 6,15m, igualando la marca al aire libre que el “zar de las alturas” ostentaba desde 1994. Este jueves decidió dejar atrás a la leyenda.