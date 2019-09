Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 18:00

DOHA (AFP).- El atletismo se prepara para transpirar con las altas temperaturas y la elevada humedad de la capital de Qatar, donde este viernes comienza la decimoséptima edición del Mundial (27 septiembre-6 octubre), la primera desde la retirada de Usain Bolt. Desde que Bolt terminara rengueando su última carrera mundialista, la de los relevos de 4x100 metros, el atletismo no deja de pensar en qué figura mediática puede seguir los pasos del jamaicano, con los velocistas estadounidenses Noah Lyles y Christian Coleman como principales aspirantes a ser la estrella de esta edición.

Pero más allá de la batalla en la pista o en el asfalto, el Mundial de Doha resulta una cita especialmente atípica, por las condiciones particulares que presenta un evento de este tipo en Qatar, un pequeño pero riquísimo emirato del Golfo, que será sede en 2022 del Mundial de fútbol. Un país pequeño, pero de billetera inagotable.

Las altas temperaturas obligaron a desplazar el Mundial de sus fechas habituales, tradicionalmente en el mes de agosto, y a tomar medidas especiales para combatir la dureza del termómetro, que en esta época del año puede llegar a rondar los 40 grados, con una humedad del 85%. En los estadios se instaló un sistema de refrigeración a gran escala que garantizará una temperatura acorde a los estándares habituales, pero las pruebas en calle, las de maratón y la marcha, tuvieron que programarse en la medianoche local para evitar las partes más complicadas del día.

En una entrevista con la agencia AFP, el presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) Sebastian Coe se mostró tranquilo ante la cuestión del calor extremo. "La tecnología en el estadio es para dejar sin aliento. Estás sentado en el estadio, hace 38 o 40 grados fuera, y en el recinto hace 23 grados. La tecnología para los atletas va a ser de primera clase", señaló. "Doha nos da la ocasión de hacer mucho trabajo sobre la gestión del calor para los atletas. En realidad, la gestión del calor será más dura en Tokio para los Juegos Olímpicos de 2020 que en Doha, donde los atletas van probablemente a competir en condiciones perfectas", apuntó.

Otra de las dudas está en saber si las tribunas del estadio Khalifa tendrán el público esperado, en un país con apenas 2,6 millones de habitantes. Según la prensa británica, apenas se vendieron 50.000 entradas para los diez días de competición. El estadio cuenta con 46.000 plazas, por lo que los organizadores se habrían planteado distribuir gratuitamente entradas a niños y migrantes, para evitar la imagen desoladora de unas gradas casi vacías. En el Mundial de handball de 2015, LA NACION fue testigo de cómo se contrataban hinchas españoles, se "compraban" trabajadores inmigrantes para simular ser fanáticos qataríes o se organizaban grandes recitales como excusa para poder mostrar un estadio con público.

Lyles y Coleman, ¿las estrellas?

Con Bolt retirado desde 2017 , el atletismo es un reino con el trono vacante desde entonces. El Mundial de Doha es la primera gran oportunidad para que figuras como los estadounidenses Coleman y Lyles se postulen para asumir ese honor. Coleman llegó a temer por su presencia en esta cita qatarí.

A finales de agosto se conoció la noticia: el velocista de 23 años podía ser suspendido por haber faltado en tres ocasiones a sus obligaciones sobre la localización para la realización de controles antidoping. Tres 'no show' en menos de un año que le dejaban con pie y medio fuera del Mundial y con los Juegos de Tokio 2020 en serio riesgo. Pero el pasado 2 de septiembre, Coleman pudo respirar tranquilo. Un error de la Agencia Estadounidense Antidopaje (Usada) en la fecha de registro de la primera falta le permitió evitar la sanción, ya que las tres faltas se habrían producido en un periodo superior a un año, lo que llevó a la propia Usada a retirar los cargos contra el deportista. "Es una vergüenza para la Usada que este caso se haya hecho público (fue revelado por el diario británico Daily Mail), que pidan a los atletas seguir un reglamento que ellos mismos no entienden", dijo Coleman en un video para defenderse. En Instagram, Coleman se presentó como el "mayor abogado para un deporte limpio". "Nunca he dado positivo y nunca daré positivo", sentenció.

Coleman estará por lo tanto en en Doha 2019, inscripto individualmente en las pruebas de 100 y 200 metros (también estará en la posta 4x100). En los 100 metros fue subcampeón en el Mundial de Londres, sólo superado por su veterano compatriota Justin Gatlin y por delante del mismísimo Usain Bolt, que tuvo que conformarse con un bronce.

Coleman lidera además los tiempos de 2019 en los 100 metros con 9s81/100, cinco centésimas de segundo más rápido que el segundo hombre más veloz este año en la línea recta, su compatriota Lyles. El reto de Coleman será triple, ya que individualmente competirá en los 100 y 200 metros, y formará parte del relevo 4x100 metros, por lo que aspira a un triplete estelar de títulos que haría recordar lo que conseguía Bolt casi como una rutina durante sus mejores años.

Pero no lo tendrá fácil, especialmente en los 200 metros, donde Lyles llega como favorito. El velocista de 22 años es el cuarto hombre más rápido de la historia en los 200 metros, con el 19,50 que le permitió ganar en julio en Lausana y liderar el ranking de tiempos de 2019 en la distancia. Sólo perdió este año una carrera en los 200 metros, contra su compatriota Michael Norman (con un 19s70, en junio, en Roma).

Fuente: Reuters

Lyles no estará en los 100 metros, por lo que no aspira al mismo triplete que Coleman, pero ganar ese título en los 200 metros e incluso acercarse todavía más al récord mundial de Bolt (19s19, logrado hace una década en Berlín) le convertiría seguramente en uno de los protagonistas del Mundial. O puede que en la gran estrella de esta edición. "No estoy pensando en el récord del mundo. Si pensás demasiado en batirlo, no lo conseguís", afirmó a principios de este mes en Bruselas, tras sellar el doblete de títulos 100-200 metros en la Liga de Diamante de esta temporada.

Otras figuras pueden aspirar también a ser protagonistas en este Mundial, aunque de entrada en disciplinas menos mediáticas. Es el caso del noruego Karsten Warholm (400 metros vallas), el cubano Juan Miguel Echevarría (salto de longitud), la venezolana Yulimar Rojas (triple salto) o la rusa Maria Lasitskene (salto de altura), que están entre los grandes favoritos en sus pruebas.

No estará en la batalla el que muchos etiquetaron como el 'nuevo Bolt' antes del anterior Mundial, el sudafricano Wayne Van Niekerk, vigente bicampeón mundial (2015, 2017) y olímpico (2016) de 400 metros, que arrastra secuelas de una lesión que sufrió en octubre de 2017. El trono de Bolt busca un nuevo ocupante.

La delegación argentina: solo tres atletas

Fuente: Archivo

Tras el récord de Londres 2017, donde la Argentina concurrió con 10 atletas, la delegación albiceleste en Doha iguala la peor marca de la historia: solo participarán Florencia Borelli (5000 metros), Belén Casetta (3000 metros con obstáculos y Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo). Helsinki 1983, París 2003, y Helsinki 2005 fueron los otros mundiales a los que concurrieron tres atletas. Las representaciones más numerosas hasta Londres 2017 (10) habían sido Tokio 1991 y Moscú 2013, con ocho.

El Mundial de Doha: un edición que cambió sus fechas para evitar el verano

Doha acoge desde este viernes 27 de septiembre al domingo 6 de octubre el Mundial de atletismo, que llegará en la capital qatarí a su decimoséptima edición, desde que se disputara la primera en 1983 en Helsinki. La capital finlandesa, que acogió además el evento en 2005, es la única ciudad que ha repetido como sede.

Japón y Alemania también fueron escenario del evento en dos ocasiones, aunque en ciudades distintas, Tokio 1991 y Osaka 2007, en el primero, y Stuttgart 1993 y Berlín 2009, en el segundo. Qatar nunca había sido anteriormente sede del Mundial de atletismo, que se traslada además de sus fechas habituales en agosto hasta finales de septiembre y principios de octubre por las altas temporadas del verano en el Golfo Pérsico. La anterior edición del Mundial tuvo lugar en Londres en 2017 y las próximas están asignadas a Eugene (Estados Unidos) para 2021 y a Budapest para 2023.

Todas las ediciones del Mundial de atletismo

1983: Helsinki, Olympiastadion, 7-14 agosto 1987: Roma, Estadio Olímpico, 28 agosto-6 septiembre 1991: Tokio, Estadio Nacional Olímpico, 23 agosto-1 septiembre 1993: Stuttgart, Gottlieb Daimler Stadion, 13-22 agosto 1995: Gotemburgo, Ullevi Stadium, 5-13 agosto 1997: Atenas, Estadio Olímpico, 1-10 agosto 1999: Sevilla, Estadio Olímpico de La Cartuja, 20-29 agosto 2001: Edmonton, Commonwealth Stadium, 3-12 agosto 2003: París, Stade de France de Saint-Denis, 23-31 agosto 2005: Helsinki, Olympiastadion, 6-14 agosto 2007: Osaka, Nagai Stadium, 24 agosto-2 septiembre 2009: Berlín, Olympiastadion, 15-23 agosto 2011: Daegu, Daegu Stadium, 27 agosto-4 septiembre 2013: Moscú, Estadio Luzhniki, 10-18 agosto 2015: Pekín, Estadio Olímpico, 22-30 agosto 2017: Londres, Estadio Olímpico, 4-13 agosto 2019: Doha, Khalifa International Stadium, 27 septiembre-6 octubre