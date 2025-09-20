Mundial de Atletismo: la ecuatoriana Juleisy Angulo logró por sorpresa el oro mundial en jabalina

La ecuatoriana Juleisy Angulo consiguió una medalla de oro mundial tan inesperada como histórica para su país en el lanzamiento de jabalina, en el Mundial que se desarrolla en Tokio.

Angulo mejoró su récord nacional para llegar a 65,12 metros y dominar un podio en el que la letona Anete Sietina fue segunda (64.64) y la australiana Mackenzie Little, tercera (63.58).

Juleisy Angulo, en el instante cumbre KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Angulo, de 24 años, no estaba de entrada en los pronósticos de los candidatos, tras llegar a la capital japonesa apenas como la decimocuarta que más lejos había llegado esta temporada y 31ª del ranking.

Pero en el segundo intento, la forzuda de El Oro envió la jabalina a un sorprendente 65,12 metros, mejorando la plusmarca nacional que había establecido el viernes en la ronda de clasificación, cuando había enviado a 63,25 metros.

Ninguna de las competidoras pudo mejorar ese segundo intento de Angulo, que dominó ya el concurso hasta el final.

Juleisy Angulo, pura emoción KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Es la segunda medalla de Ecuador en este Mundial de Tokio, después del bronce de Paula Torres el pasado sábado en los 35 kilómetros marcha, y sobre todo se trata de un hito histórico para el atletismo de Ecuador, ya que es la primera presea mundial que logra en una prueba de lanzamiento.

En total son ahora ocho las medallas mundiales del país y seis de las anteriores fueron en pruebas de marcha, cuatro con el mítico Jefferson Pérez (plata en 1999, oro en 2003, 2005 y 2007 en 20 km), una con Daniel Pintado (plata en 2023 en 35 km) y el bronce de Paula Torres en 35 km en el inicio de Tokio 2025.

🚨CAMPEONA MUNDIAL!!!!🚨



Juleisy Angulo se queda con la medalla de Oro en lanzamiento de jabalina en el Campeonato Mundial de Atletismo en #Tokyo2025WorldAthletics con récord nacional 65.12 en su segundo intento



¡¡¡Histórico para el #TeamEcuador🇪🇨!!!

Es la primera ecuatoriana… pic.twitter.com/rBD3mCWWlT — Team Ecuador (@TeamEcuador_Oly) September 20, 2025

El otro metal mundialista ecuatoriano lo logró en Doha 2019 el velocista Álex Quiñónez, que fue bronce en 200 metros, dos años antes de morir asesinado en un tiroteo.

En cuanto a la participación de los sudamericanos, las dos colombianas de la final no pudieron subirse al podio. Flor Ruiz, que en el anterior Mundial vio escaparse la medalla de oro en el último lanzamiento y se quedó entonces con una plata amarga, quedó ahora en sexta posición (62,32 m), mientras que su compatriota Valentina Barrios fue undécima con 59,14 metros.

Juleisy Angulo, en el centro del podio KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Mientras, las cámaras seguían posándose sobre Juleisy Angulo, que se mostró emocionada por su sorprendente oro en el Mundial y consideró que “abre una puerta” en su carrera que espera aprovechar.

“Estoy agradecida por esta puerta enorme que se me abre y la voy a aprovechar. Hay Juleisy y hay Ecuador para rato”, prometió en un mensaje dedicado a los aficionados de su país.

“Estoy muy emocionada. Es algo que venía buscando desde hacía mucho tiempo. Esto es historia para Ecuador, ¡Por primera vez en el lanzamiento de jabalina tenemos una medalla de oro!”, añadió.

GOLDEN ARM. 🇪🇨💪



Ecuador's Juleisy Angulo takes gold in the women's javelin final, with a 65.12m throw.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/dqZBMZ1k4X — The Olympic Games (@Olympics) September 20, 2025

Ella misma admitió que le sorprendió lo bien que ha estado lanzando en Tokio. “Venía en realidad aquí solo para clasificar a la final. Pero como ya dije, siempre hay sorpresas y hoy se me ha dado a mí. Venía trabajando muy duro para estoy y se han visto los resultados”, se enorgulleció.

“Es mi tercer Mundial y creo que me ayudó tener esa experiencia. Sabía a dónde venía y sabía qué venía a buscar. Soñé con una medalla mundial desde que empecé en el atletismo. He enfrentado adversidades, como dos cirugías en la rodilla izquierda. Pero perseveré. Nunca me rendí”, confió.

LA MEJOR PARTICIPACIÓN!!! 👏👏



Felicitaciones a @FEcAtletismo ha hecho historia en los Campeonatos Mundiales de Atletismo con su participación en #Tokyo2025



🥇Juleisy Angulo en Jabalina

🥉Paula Torres 35 km marcha



Que gran gestión de su presidente @drmanolobravo en 8 años 10… pic.twitter.com/wiok72Qdp9 — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) September 20, 2025

Juleisy se mostró también muy agradecida porque sintió “el apoyo incondicional” de Ecuador desde la distancia y confió en dar a sus compatriotas nuevas alegrías en un futuro.

“Para mí es un orgullo representar al Ecuador. Me siento muy querida por todos y yo también les quiero”, insistió, sin dejar de dirigirse a sus compatriotas.