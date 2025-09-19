Mundial de atletismo: Rai Benjamin ganó, lo descalificaron y enseguida recuperó la medalla

Luego de sufrir una descalificación instantes después de terminar la final este viernes en Tokio, el estadounidense Rai Benjamin recuperó el primer puesto minutos más tarde tras presentar un recurso y finalmente fue confirmado como nuevo campeón mundial de 400 metros vallas. Así, el brasileño Alison Dos Santos se quedó con la plata, tras haber sido advertido de que se quedaría con la de oro. Fue la final más increíble del Mundial de atletismo.

Durante unos instantes, el vallista paulista, segundo de la carrera con 46s84/100, había sido ascendido al primer lugar por esa descalificación, pero volvió luego al segundo, detrás de Benjamin, ganador en 46s52/100, y por delante del catarí Abderrahman Samba (47s06), que se quedó con el bronce. En tanto, el defensor del título, el noruego Karsten Warholm, fue la gran decepción con un quinto lugar (47s58).

Rai Benjamin ganó la final masculina de 400 metros con vallas del Mundial de Tokio, pero su celebración tuvo unos minutos de decepción porque había sido inicialmente descalificado JEWEL SAMAD - AFP

“Estábamos sentados y Dos Santos dijo que los árbitros estaban examinando la carrera por una descalificación. Entonces pregunté si es que había pisado la línea o qué había ocurrido”, relató Benjamin después de la carrera. Su nombre figuró instantes después descalificado con la mención “Regla World Athletics TR22.6.3”, referente a cuando una valla es derribada e impacta en otros atletas. Aunque venció con amplitud, Benjamin había tirado la última de sus vallas, pero ésta no afectó la carrera de ningún otro competidor.

Finalmente, su recurso prosperó unos minutos después y el norteamericano pudo respirar aliviado, colocarse la corona y posar para los fotógrafos, que ya lo habían retratado en la pista festejando con la bandera de su país segundos después de trasponer la meta.

La final de los 400 metros con valla

Dos Santos vivió una montaña rusa de emociones en Tokio, donde ocupó finalmente el segundo escalón del podio pese a haber sido designado como campeón por unos instantes. “No entregaron las medallas de inmediato. Estábamos ahí bebiendo agua, descansando y tomando aire. Me llamaron desde la grada y ahí me dijeron que Rai estaba descalificado y que yo tenía el oro”, revivió Alison sobre cómo atravesó esos momentos.

Pero su condición de campeón del mundo le duró muy poco, puesto que el recurso interpuesto rápidamente por Benjamin tuvo éxito y se lo reclasificó. Entonces, Alison Dos Santos volvió a bajar imaginariamente un piso, hasta el segundo lugar de la clasificación.

Alison Dos Santos estuvo por momentos como campeón mundial de los 400 metros con vallas en Tokio, hasta que se reinstaló a Rai Benjamin en el primer puesto; no llegó a subir a la cima del podio Petr David Josek - AP

“Si no pasa nada irregular, no es así como quiero ganar el oro. Quiero lograrlo ganando la carrera. Así que no estoy triste por la plata, estoy feliz”, aseguró el sudamericano, que fue bronce olímpico en Tokio 2020 y París 2024 en una prueba de grandísima exigencia también en la actualidad, por el altísimo nivel de los competidores. Logró su segunda medalla mundialista, tres años después de haber sido el campeón en Eugene 2022.

“Siento que la perfección no existe. Cuando corro intento acercarme a ello. Me enfoco en esto como cuando entreno, como si estuviera solo en la pista. Es como si fuera lo mismo, yo luchando contra mí mismo, yo contra el reloj”, describió.

Rai Benjamin se coronó en los 400 metros con vallas del Mundial de Tokio, con el suspenso por la descalificación que sufrió por unos instantes PHILIP FONG - AFP

Para Brasil se trata de la 18a medalla mundial de su historia, aunque solamente dos son doradas. La de Dos Santos hace tres años se sumó a la lograda por la garrochista Fabiana Murer en 2011. En Tokio, la cuenta de medallas de ese país se eleva a dos, después de la plata de Caio Bonfim en el primer día de competición, en los 35 kilómetros marcha.