Armand Duplantis compitió en la reunión de atletismo de Roma y en su segunda tentativa en 6,15 metros pasó intacta la barrera y estableció un récord mundial al aire libre que dejó atrás el que Sergei Bubka mantenía desde 1994. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 23:38

El joven prodigio del salto con garrocha Armand Duplantis sigue asombrando al mundo del atletismo y este jueves despojó a Sergei Bubka de su último récord, el de la mejor marca de la historia al aire libre. En febrero de este año, "Mondo" Duplantis ya había batido dos veces el récord del mundo absoluto, dejándolo en 6,18 metros, en pista cubierta. Ahora, con 6,15 metros en la reunión de Roma, supera los 6,14 del mítico Bubka, que poseía la mejor marca al aire libre desde 1994.

Veinteséis años pasaron desde aquello. Duplantis, que cumplirá 21 en noviembre, no había nacido cuando su antecesor ucranio logró la última de sus numerosas plusmarcas. Con semejante registro a esa edad, el nuevo fenómeno del atletismo parece no tener límites.

Compite bajo bandera sueca, pero nació y se crió en Estados Unidos. En ese último país se ha gestado su carrera, que apenas ha empezado pero ya hace pensar en grandísimos éxitos futuros. Su aspecto, con un mechón de cabello rebelde y un aro en una oreja, lo asemejan más a un joven actor de una película para adolescentes. "Nacido para volar" es el título de un documental que le han dedicado.

Con sus 20 años, Duplantis, estadounidense de nacimiento y sueco por adopción, se siente joven fuera de la pista pero experimentado en ella; el subcampeón mundial tiene todos los records con garrocha y es favorito para Tokio 2020. Fuente: AP

Duplantis nació el 10 de noviembre de 1999 en Lafayette, Louisiana. Su padre, Greg, es su entrenador desde siempre y tiene un destacado registro de 5,80 metros como lo mejor en salto con pértiga, una disciplina a la que su hijo parecía predestinado. La madre de Armand, Helena, es sueca, fue heptatleta y se ocupa de la preparación física de "Mondo".

En el jardín de la casa familiar, Armand tuvo lugar para saltar desde que tenía 4 años. Jugaba allí con su hermano mayor, Andreas, hoy un ex garrochista que representó a Suecia en el mundial junior de 2009, y con su hermana pequeña, Johanna. Contaba con una instalación deportiva insólita en la zona, similar a la que tiene el francés Renaud Lavillenie, al que Duplantis arrebató un récord mundial y del que se ha hecho amigo, hasta el punto de visitarlo en su casa de Clermont-Ferrand para entrenarse.

Desde que tenía 7 años, Duplantis batió plusmarcas en diferentes categorías de edad. Con apenas 17 ya hizo un salto de 5,90 metros en la competencias Texas Relays, en abril de 2017, en Austin. La revelación definitiva del prodigio sueco en el atletismo de primer nivel fue en agosto de 2018 en Berlín, donde se proclamó campeón de Europa con apenas 18 años, tras superar la barra a 6,05 metros.

Un adolescente divirtiéndose en un mundo de adultos. "Fuera de la pista me siento joven", contó a AFP en julio de 2019. "Salgo con gente de mi edad para actividades de gente de mi edad. Pero en la pista me siento muy experimentado. Sé lo que hago, lo hago desde hace años. Mi edad no tiene importancia y no la tiene para nadie, sobre todo para mis competidores", señaló. Desde el sistema universitario, en el que su hermano Antoine brilló en béisbol, se hizo profesional. "Antes tenía más excusas. Era joven, tanto en el instituto como en la universidad. Ahora soy profesional, se terminaron las excusas", admitió.

En el Mundial Doha 2019 fue subcampeón. Su 2020, pese a la pandemia de Covid-19, es el año de la consagración definitiva. El sueño olímpico ha tenido que retrasarse por el coronavirus, pero si los Juegos de Tokio tuvieren lugar en 2021, Armand Duplantis será grandísimo favorito en salto con garrocha. A los 21.

AFP

Conforme a los criterios de Más información