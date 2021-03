ATP 250 de Doha: Roger Federer regresa al circuito y se mide ante Evans: horario y TV del partido

Luego de 14 meses, Roger Federer regresa a la competencia. El tenista suizo se mide este miércoles ante el británico Daniel Evans, número 28 de ranking. El partido, que corresponde a los octavos de final del ATP250 de Doha se juega a partir de las 12 y será televisado por ESPN 2.

Evans derrotó al francés Jérémy Chardy (54), por 6-4, 1-6 y 6-2, en la primera ronda, ante la atenta mirada del suizo, que observó el partido desde la tribuna al lado de su entrenador Ivan Ljubicic. Sexto clasificado en la ATP, Federer estaba exento de la primera ronda y hará su regreso a la competición el miércoles, más de 400 días después de su último partido oficial, la semifinal del Abierto de Australia 2020 que perdió contra Novak Djokovic.

En las semifinales de Australia 2020 jugó su último partido: perdió con Novak Djokovic Archivo

Federer y Evans se enfrentaron tres veces y todos los partidos quedaron en manos de quien ahora es el número 6 del mundo. Las anteriores fueron siempre en un Grand Slam, y todas en las primeras rondas de esos torneos. Dos de ellas ocurrieron en 2019, en el US Open y en el Abierto de Australia, y la restante en Wimbledon, en 2016.

Su regreso con “bajas expectativas” y su foco en Wimbledon

“Si logro disputar un par de partidos aquí, podré decirme satisfecho”, resumió Roger Federer en vísperas de su estreno en el ATP 250 de Doha que marcará su vuelta al ruedo después de 14 meses de inactividad. ”Mis expectativas son bajas, pero espero sorprenderme a mí mismo”, agregó el tenista helvético de 39 años, que estuvo alejado de las canchas por más de 400 días tras someterse a una operación de rodilla aprovechando la inactividad por pandemia en el circuito.

Federer pasó por el quirófano para corregir una dolencia con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados por un año por efecto del Covid-19, y la expectativa pasa por ver cómo le responde ahora esa rodilla. ”No estoy seguro de cómo reaccionará la rodilla, pero sí confío en que no tendré problemas. De otro modo no estaría aquí”, destacó el suizo en la previa de su reestreno en Doha. ”Espero hacer un buen partido. Entiendo que será raro volver a ver jugar después de tanto tiempo a alguien que está a punto de cumplir 40 años (en agosto, NdR)”, reconoció Federer, que será rival del británico Daniel Evans.

El británico Daniel Evans es el rival de Roger Federer en el ATP 250 de Doha AAP Image / Dean Lewins

El suizo, que conquistó por tercera y última vez el torneo de Doha en 2011, jugó su último partido en el Abierto de Australia de 2020, cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic, a la postre campeón en esa edición del torneo. El serbio, que repitió corona este año en Melbourne Park, acaba de superar su récord en la cima del tenis mundial al acumular 311 semanas como número uno del mundo, una más de las que reinó Federer.

Tratándose de quien para muchos es el mejor tenista de la historia, no pocos apuestan por un regreso a toda orquesta de Federer, que se muestra más cauto y prefiere ir paso a paso hasta alcanzar su nivel de antaño, y en cuyo camino en Doha aparecen el austríaco Dominic Thiem (cuarto del ranking) y el ruso Andrey Rublev (octavo).

”Mis expectativas son bajas, pero espero sorprenderme a mí mismo”, dijo Federer en la previa del partido ante Evans Manan VATSYAYANA / various sources / AFP - Archivo

Por lo pronto el “King Roger” está de regreso y eso ya es de por sí una gran noticia para los amantes de este deporte, aunque él apueste por su reconocido bajo perfil en este retorno que tiene como gran objetivo llegar en forma a Wimbledon. Un Grand Slam que conquistó en ocho oportunidades, la última de ellas en 2017 (perdió la final con Djokovic en 2019), que lo tiene como el más laureado de la historia y que el año pasado no se disputó debido a la pandemia por primera vez desde 1945. ”Mi objetivo es llegar a Wimbledon al 100 por ciento. El resto no importa tanto”, explica Federer antes de asegurar: “Veremos cómo me va ahora en partidos oficiales”.

Quien no parece tener demasiado confianza es otro ex campeón del tenis, el sueco Mats Wilander, quien pese a la “gran fascinación” que le produce ver jugar a Federer, expresó también sus dudas por el “enorme riesgo” que afronta al competir al máximo nivel a su edad. Wilander sí reconoció que en su primer regreso al ruedo, en 2017, Federer “reinventó su modo de jugar” y seguramente volverá a hacerlo ahora: “La duda principal es ver a qué velocidad se desplaza en la cancha, y si tendrá las piernas para defenderse como lo hizo en el pasado”.

LA NACION