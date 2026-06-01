La arriesgada acción de Zachary Svajda en Roland Garros que derivó en una fuerte caída

Roland Garros avanza con sus puntos espectaculares en cada jornada, pero también con algunas situaciones que escapan a la mera coyuntura del juego. Este lunes, en uno de los duelos de los octavos de final, Zachary Svajda se llevó un susto en el partido en el que perdió frente Flavio Cobolli. El norteamericano pasó de largo tras intentar una devolución muy arriesgada y casi se choca con la silla del umpire y un cesto de basura ubicados en la parte del costado de la cancha.

Se disputaban el primer set del partido, estaban 1 a 1 y Zachary Svajda tenía el servicio. Luego de varios intercambios de pelota, el estadounidense tiró un drop muy cerca de la red, pero Cobolli llegó y le devolvió una pelota muy paralela a la red.

Zachary Svajda cayó ante Flavio Cobolli y se quedó afuera de Roland Garros Christophe Ena - AP

Svajda, con mucha velocidad, alcanzó a pegarle, pero pasó de largo. En ese momento estuvo muy cerca de chocar con la silla del umpire y un cesto de basura que estaba en esa posición. Por suerte, pudo pasar por el medio dentro de un sector muy estrecho, y terminó soltando la raqueta y sentado en el piso, en un sector que tiene cemento.

El punto pudo haber sido más peligrosa, pero al final, el tenista norteamericano tuvo la fortuna de que no su físico no estuviera en riesgo. Una vez que se recompuso, se miró el codo y todos los ojos se posaron sobre él. Mientras tanto, el público presente en el court Philippe Chatrier lo aplaudió por la actitud que tuvo en ir a buscar esa bola.

😳 ¡Qué susto para Svajda! El estadounidense se llevó un gran susto en el inicio del partido ante Cobolli.



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De inmediato, la jueza de silla bajó para ver cómo estaba el tenista y también se acercó su rival Flavio Cobolli, preocupado por saber cómo estaba tras el susto que se llevó. Incluso, el italiano le tiró agua en el lugar del brazo lastimado. Esta actitud de deportividad también fue aprobada por todos los espectadores.

Luego de un momento de diálogo con la umpire y con su rival, Svajda, número 85 en el ranking ATP, pudo continuar con el partido. Finalmente, lo ganó el italiano en cuatro sets 6-2, 6-3, 6-7 (3-7) y 7-6 (7-5) y de este modo avanzó a los cuartos de final y aguarda a su rival para disputar la próxima instancia el día miércoles.

😳 ¡Qué susto para Svajda! El estadounidense se llevó un gran susto en el inicio del partido ante Cobolli.



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Para Zachary Svajda fue el fin del sueño. Comenzó derrotando a Alexei Popyrin en la primera ronda; luego dejó en el camino a Adam Walton en la segunda ronda y fue quien derrotó a Francisco Cerúndolo el último sábado en la tercera ronda del torneo.