Aumentaron más del 300% las búsquedas para viajar a Miami a ver a la selección argentina

El recorrido triunfal de la selección argentina en el Mundial volvió a dejar en evidencia el fuerte vínculo entre el fútbol y el turismo. Luego de la victoria conseguida frente a Austria y de asegurarse el liderazgo del grupo, desde las agencias de viaje locales señalaron que las búsquedas de pasajes hacia Miami crecieron un 300%, pensando en el cruce de 16avos de final que está programado para el viernes 3 de julio.

El dato provisto por la compañía Despegar reflejó la expectativa de miles de argentinos que quieren seguir de cerca al equipo en la recta decisiva del campeonato y ser parte de una experiencia que va mucho más allá de lo estrictamente deportivo. Mientras tanto, desde ciertos sectores del periodismo se aconsejó tener cautela en el viaje ya que el precio de las entradas para ese partido se disparó en los últimos días.

El buen pasar futbolístico de la Scaloneta convoca a los argentinos a viajar

“A medida que la Selección sigue avanzando, crece la expectativa y también la predisposición de los hinchas a viajar, incluso con poca anticipación. Ya lo vimos en competencias anteriores: cada triunfo renueva la ilusión y genera una reacción inmediata en la demanda, impulsada por quienes no quieren perderse la oportunidad de alentar al equipo en un escenario histórico”, explicó en un comunicado Paula Cristi, gerente general para Argentina y Uruguay de Despegar.

Según precisó la agencia de viajes, las propuestas para disfrutar de la Copa del Mundo rondan los $2.300.000. El paquete por persona incluye 7 noches, viaje ida y vuelta con escala, y alojamiento cerca del estadio. Sin embargo, las entradas no están contempladas en estas ofertas.

Azzaro: “No vengan a Miami”

Desde Estados Unidos, el periodista Flavio Azzaro desconsejó ir hacia Miami para ver el partido de 16avos ya que se disparó el precio de los tickets para ingresar al estadio. “Les voy a hablar a los argentinos que andan con ganas de gastarse esa plata: no vengan. No vengan porque las entradas van a estar entre 5 mil y 6 mil dólares, les aviso”, alertó el conductor de AZZ.

Azzaro: "Argentinos, no vengan a Miami"

“Había algunos que pedían 3 mil dólares para el partido con Austria. Te gastaste 4 en la entrada, mil mangos en el aéreo, tenés que comer, tenés que dormir. Venís 5 días a Miami, te vas a gastar 7 lucas”, advirtió Azzaro.