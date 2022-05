A Lewis Hamilton se le acaba el tiempo para seguir utilizando toda su joyería en la Fórmula 1

A Lewis Hamilton, el tiempo se le está terminando en algún sentido. Una resolución vive en estos momentos el siete veces campeón de la Fórmula 1. Es que el piloto inglés quiere seguir compitiendo con piercings y toda su joyería tan tradicional en él. Sin embargo, la Federación Internacional de Automóvil (FIA) ya extendió hasta finales de junio como plazo máximo para que no los pilotos no puedan usar sus joyas.

La FIA confirmó el plazo para fines de junio para su eliminación. Por ahora, Hamilton tendrá vía libre en el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana y los Gran Premios de Azerbaiyán (12 de junio) y Canadá (19 de junio). Después tendrá que tomar otra decisión con sus clásicos relojes y todos los anillos y los piercings que ya forman parte de su ADN.

La FIA ya confirmó el plazo para fines de junio para que Lewis Hamilton elimine toda su joyería. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Hamilton es el piloto más exitoso de la Fórmula 1 con 103 victorias y hasta en un momento llegó a reconocer que no puede quitarse uno de sus piercings sin ayuda. El británico habló en repetidas ocasiones y hasta logró conseguir una exención de dos carreras más después de un enfrentamiento que lo tuvo como protagonista en el Gran Premio de Miami.

“No pude ponerme más joyas hoy’', había señalado el heptacampeón mundial en el medio de las prácticas de la Fórmula 1 en Estados Unidos. Con la nueva decisión de la FIA, ahora le permite a Hamilton no infringir las reglas en el Gran Premio de Mónaco si no se quitaba los piercings antes de esa fecha.

“No pude ponerme más joyas hoy’', señaló el heptacampeón mundial en el medio de las prácticas de la Fórmula 1 en Estados Unidos. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

“Honestamente, siento que se ha dedicado demasiado tiempo y energía a esto. He dicho todo lo que siento que debo decir. Me he quitado los aros de las orejas cada vez que he estado en el auto”, dijo el piloto de 37 años.

“Creo que todos hemos usado joyas durante toda nuestra carrera en la Fórmula 1 y nunca ha sido un problema en el pasado. No hay razón para que sea necesariamente un problema ahora”, confesó el británico.

A su vez, Hamilton dijo que era positivo trabajar con la FIA para llegar a una pronta solución. Pero aclaró: “No deberíamos tener que seguir revisando este tema todos los fines de semana”. La prohibición de joyas, así como el uso de ropa interior que no cumpla con las normas, ha estado en las reglas durante mucho tiempo, pero fueron contadas las veces que se hizo cumplir. Ahora todo ese escenario se modificó porque la FIA ya tomó medidas drásticas en la actual temporada.

El reglamento de la Fórmula 1 sobre el riesgo de los piercings en los pilotos

¿Qué dice el reglamento de la Fórmula 1? Según la organización, los artículos debajo de la ropa ignífuga obligatoria podrían aumentar el riesgo de lesiones por quemaduras y resaltaron el riesgo de retrasos críticos o complicaciones si se requieren imágenes médicas después de un accidente.

“No deberíamos tener que seguir revisando este tema todos los fines de semana”, indicó Lewis Hamilton. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Hamilton se negó en más de una oportunidad en dar marcha atrás en su enfrentamiento con el organismo rector de la categoría por el uso de joyas en el auto y se mostró muy crítico con la norma. Según él, se ha convertido en “una disputa absurda”.

El reglamento establece que los pilotos no pueden llevar joyas en sus monoplazas por razones de seguridad, pero no se aplicó con rigor. Hasta aquí. Niels Wittich, Director de Carrera de la Fórmula 1 advirtió a los pilotos de que tomaría medidas drásticas y parece estar fuertemente respaldado por el nuevo presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, al que Lewis le envió un mensaje. “No quiero pelear con ustedes, nunca”, le escribió quien llevó sus aros en la nariz y las orejas durante la mayor parte de su carrera.

“Si piensas en los pasos que hemos dado como deporte y en las cuestiones y causas más importantes en las que debemos centrarnos, esto es algo tan pequeño. Tenemos peces más grandes por freír y quiero ser un aliado y no pelearme por esto, es muy, muy tonto”, fue el lapidario mensaje de Hamilton. La lucha promete continuar.