A qué hora corre Franco Colapinto y por dónde se puede ver online el GP de Mónaco de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 2026, que corresponde a la octava fecha del calendario pero es la sexta carrera que se disputa porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

La prueba inicia a las 10 (hora argentina) y no se transmite en vivo por TV en la Argentina porque Fox Sports dispone del relato de la carrera sin imágenes de la misma y la emite posteriormente en diferido. La única opción para seguirla es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Colapinto en el GP de Mónaco

El representante de la Argentina en el Gran Circo larga 14° el GP de Mónaco con la difícil misión de llegar a los puntos y, mucho más aun, de mejorar el sexto puesto que logró en el GP de Miami hace un par de semanas en Estados Unidos. En la tabla de posiciones general de pilotos, el pilarense se ubica undécimo con 15 tantos y, con más de dos tercios de torneo por delante, ya mejoró considerablemente su performance con respecto a 2025.

Para él es su segunda vez en el tradicional circuito de Montecarlo. La única ocasión que compitió fue la temporada pasada, también con la escudería francesa, y terminó 13° en la que fue una de sus mejores carreras del año a pesar de que no pudo sumar.

En 2025, Franco Colapinto fue 13° en el Gran Premio de Mónaco JIRI SIMECEK

Para el GP de Mónaco de 2026 Kimi Antonelli (Mercedes) hizo la pole position en la clasificación del sábado y larga en el primer lugar con la presión de que atrás de él lo hacen el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y del heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). El joven italiano es el amplio dominador del certamen con cuatro triunfos seguidos y acumula 131 puntos, 43 más que su compañero George Russell quien ganó la primera fecha en Australia y arranca sexto en Mónaco por detrás de Charles Leclerc (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull).

Grilla de partida del GP de Mónaco 2026

Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Charles Leclerc (Ferrari).

Isack Hadjar (Red Bull).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris (McLaren).

Pierre Gasly (Alpine).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Alexander Albon (Williams).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Esteban Ocon (Haas).

Sergio Pérez (Cadillac).

Oliver Bearman (Haas).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Lance Stroll (Aston Martin).

What a Quali! 😎🙌



Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tiene menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión son determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, por lo que la clasificación suele definir gran parte del fin de semana y es allí donde Antonelli dio el primer paso hacia el triunfo, aunque debe ratificarlo en la final.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine