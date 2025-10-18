A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

La fecha 19 del Gran Circo empieza a desandar el recorrido por América, en el circuito de Austin; el argentino Franco Colapinto estará nuevamente con su Alpine
La Fórmula 1 pone primera en América, con el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre en Austin y corresponde a la jornada 19 del calendario del Gran Circo, una vez más con el argentino Franco Colapinto entre los 20 pilotos. La carrera central tendrá lugar desde las 16 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal deportivo que pueden sintonizarse online en los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play. O directamente por streaming en Disney+ Premium.
El líder del campeonato es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273. Colapinto, por su parte, todavía no pudo sumar puntos para Alpine y ese es su objetivo primordial antes de que termine el año.
En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).
Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 17 de octubre
- 14.30: Práctica 1.
- 18.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 18 de octubre
- 14: Carrera sprint.
- 18: Clasificación para la final.
Domingo 19 de octubre
- 16: Final.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
- 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°
