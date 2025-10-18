LA NACION

A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

La fecha 19 del Gran Circo empieza a desandar el recorrido por América, en el circuito de Austin; el argentino Franco Colapinto estará nuevamente con su Alpine

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El australiano Oscar Piastri domina el Campeonato de Pilotos, aunque hace varias jornadas que no puede vencer
El australiano Oscar Piastri domina el Campeonato de Pilotos, aunque hace varias jornadas que no puede vencerCLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Fórmula 1 pone primera en América, con el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre en Austin y corresponde a la jornada 19 del calendario del Gran Circo, una vez más con el argentino Franco Colapinto entre los 20 pilotos. La carrera central tendrá lugar desde las 16 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal deportivo que pueden sintonizarse online en los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play. O directamente por streaming en Disney+ Premium.

El líder del campeonato es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273. Colapinto, por su parte, todavía no pudo sumar puntos para Alpine y ese es su objetivo primordial antes de que termine el año.

En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

El británico George Russell viene de ganar en Singapur, en un circuito exigente dominado por la noche y el calor
El británico George Russell viene de ganar en Singapur, en un circuito exigente dominado por la noche y el calorClive Rose - Formula 1 - Formula 1

Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 17 de octubre

  • 14.30: Práctica 1.
  • 18.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 18 de octubre

  • 14: Carrera sprint.
  • 18: Clasificación para la final.

Domingo 19 de octubre

  • 16: Final.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

  • GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
  • GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
  • GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
  • GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
  • GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
  • GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
  • GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
  • 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).
  • 26 octubre: GP de México en Ciudad de México.
  • 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
  • 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
  • 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
  • 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur
La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°
Franco Colapinto va por sus primeros puntos en la temporada; la gira por América lo tendrá más cerca de sus fanáticos
Franco Colapinto va por sus primeros puntos en la temporada; la gira por América lo tendrá más cerca de sus fanáticosCLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. La carrera sprint fue un compendio de choques que alteró todo: ganó Verstappen y Colapinto terminó 14
    1

    Franco Colapinto terminó 14° en la caótica carrera sprint de Austin, en la Fórmula 1

  2. El deseo de Colapinto tras clasificarse 15º en Austin: "Que vaya un poco mejor el auto... aunque dudo"
    2

    Franco Colapinto terminó 15º en la prueba de clasificación de la Fórmula 1 en Estados Unidos

  3. McLaren, el campeón mundial que llegó a Austin envuelto en un juicio millonario y escandaloso
    3

    McLaren, el campeón mundial que llegó a Austin envuelto en un juicio millonario y escandaloso

  4. Marido y mujer, son cordobeses, hacen genética vacuna y se coronaron campeones mundiales en rally-raid
    4

    Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini: hacen genética vacuna y se coronaron campeones mundiales de rally-raid

Cargando banners ...