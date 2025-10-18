A qué hora es el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 pone primera en América, con el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre en Austin y corresponde a la jornada 19 del calendario del Gran Circo, una vez más con el argentino Franco Colapinto entre los 20 pilotos. La carrera central tendrá lugar desde las 16 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal deportivo que pueden sintonizarse online en los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play. O directamente por streaming en Disney+ Premium.

El líder del campeonato es Oscar Piastri (McLaren) con 336 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris (McLaren) con 314. Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, ganó dos de las últimas tres final y acumula 273. Colapinto, por su parte, todavía no pudo sumar puntos para Alpine y ese es su objetivo primordial antes de que termine el año.

En la clasificación por equipos, McLaren se consagró campeón la fecha anterior en Singapur gracias a la gran diferencia que le sacó a Mercedes. La escudería británica tiene 650 unidades y una diferencia de 325 con Mercedes, su escolta. Así, logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

El británico George Russell viene de ganar en Singapur, en un circuito exigente dominado por la noche y el calor Clive Rose - Formula 1 - Formula 1

Cronograma del Gran Premio de Estados Unidos en Austin

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 17 de octubre

14.30: Práctica 1.

18.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 18 de octubre

14: Carrera sprint.

18: Clasificación para la final.

Domingo 19 de octubre

16: Final.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1 2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°