Así quedó la tabla de campeones históricos de constructores de la Fórmula 1, tras el título de McLaren

A falta de seis fechas para concluir el calendario, la Fórmula 1 2025 tiene campeón de constructores y es McLaren. La escudería británica, con los pilotos Oscar Piastri y Lando Norris, se coronó en el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay gracias al tercer puesto del inglés y al cuarto del australiano y logró el décimo título en su historia, con el quedó segundo en soledad en la tabla de máximos ganadores.

La supremacía de la escudería que preside Zak Brown por sobre las demás se grafica en las 12 victorias en 18 carreras. En total, acumula 650 puntos gracias a los 336 que tiene Piastri (siete triunfos) y a los 314 de Norris (cinco) y le lleva el doble a Mercedes (325), que ya no puede alcanzarlo. Mucho menos los equipos que están detrás que son Ferrari con 300 unidades y Red Bull Racing con 290.

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2025, con McLaren campeón por segundo año consecutivo

McLaren repitió lo hecho en 2024, cuando cortó la racha de 26 años sin título por equipos, y aspira a ser el dominador del Gran Circo por muchas más temporadas. Además, este año aspira a que alguno de sus pilotos se corone también en esa tabla a diferencia de la temporada anterior cuando Max Verstappen (Red Bull) conquisto su cuarto trofeo en fila. Anteriormente, la escudería había festejado en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990 y 1991.

El campeonato de la Fórmula 1 se desarrolla desde 1950, pero no hubo tabla de constructores hasta 1958. El más ganador de la historia es Ferrari con 16 estrellas (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008) y ahora tiene un solo escolta porque McLaren superó a Williams, tercero con nueve coronas.

La lista la continúan Mercedes y Lotus con siete coronaciones cada uno mientras que Red Bull tiene seis. Cooper, Brabham y Renault, conjuntos que no están actualmente en la F1 como tal, lograron dos títulos. Cierran la nómina, con una victoria, Vanwall, BRM, Matra, Tyrrell, Benetton y Brawn.

Tabla de campeones de constructores de la Fórmula 1