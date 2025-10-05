Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de George Russell en el GP de Singapur

Se llevó a cabo este domino el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, que correspondió a la fecha 18 del calendario, en el que George Russell (Mercedes) se impuso de punta a punta seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren) y los tres pilotos le descontaron unidades en la tabla de posiciones al líder, Oscar Piastri (McLaren), quien llegó cuarto.

El piloto británico logró su segunda victoria en el año y sigue cuarto en la general con 237 unidades, lejos de sus rivales pero todavía con chances de soñar con la coronación. Piastri manda con 336 tantos, pero por tercera carrera consecutiva se le arrimaron Norris y el tetracampeón Verstappen. Su compañero de equipo lo persigue en el segundo escalón con 314 puntos mientras que el neerlandés, ganador de dos de las últimas tres finales, suma 273 y sueña con obtener su quinto título consecutivo.

Franco Colapinto, por su parte, hizo una buena carrera, pero Alpine falló en la estrategia y terminó 16°, en el mismo lugar en el que largó luego de que clasificó 18° pero se favoreció de la descalificación de los pilotos de Williams Alexander Albon y Carlos Sainz.

A falta de seis fechas, se definió el campeonato de constructores a favor de McLaren, el gran dominador de la temporada a partir de lo hecho por Piastri y Norris. La escudería británica llegó a los 650 puntos tras el GP de Singapur y le sacó una diferencia de 325 a Mercedes, su escolta. Así, el equipo logró su segunda estrella seguida y la décima en su historia, con la que quedó como el segundo máximo ganador por detrás de Ferrari (16).

McLaren logró su décimo título de constructores en la Fórmula 1 ROSLAN RAHMAN� - AFP�

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur - George Russell (Mercedes).

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Singapur

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, flamante bicampeón del torneo de constructores, con Lando Norris y Oscar Piastri.