A qué hora es el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 2025

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. La decimosexta fecha del Mundial 2025 de la categoría más importante del automovilismo a nivel internacional se corre en el Autódromo Nacional de Monza y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de las plataformas Disney+, en su plan Premium, y F1 TV Pro.

Será la décima carrera de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine. Largará 18° tras un sábado en el que, como era de esperarse, sufrió con el auto con menos potencia de la parrilla, en un circuito que requiere mucha velocidad en las rectas, motivo por el cual se lo conoce como el “Templo de la Velocidad”. En la clasificación, al igual que en la práctica libre 3, superó a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, que saldrá 19°.

Max Verstappen (Red Bull) logró la pole position y saldrá primero, mientras que Lando Norris (McLaren) iniciará segundo. Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), en tanto, ocuparán la segunda línea en la largada.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

Práctica libre 1 : No participó, en su lugar estuvo Paul Aron.

: No participó, en su lugar estuvo Paul Aron. Práctica libre 2: 20°.

Sábado 6 de septiembre

Práctica libre 3 : 14°.

: 14°. Clasificación: 18°.

Domingo 7 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Italia se disputa este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, con la carrera programada para este domingo a las 10. Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, ganó el GP de Países Bajos el último fin de semana