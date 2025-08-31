Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1 2025

Luego de las críticas del director ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore; Franco Colapinto hizo su mejor carrera en la temporada 2025 de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, que se realizó en el circuito de Zandvoort y correspondió a la fecha 15 del calendario, y se ubicó undécimo, es decir a una ubicación de los puntos.

El pilarense comenzó la prueba en el puesto número 16, tras la clasificación del sábado, y ganó un lugar en la partida. En la quinta vuelta superó en la recta principal a su compañero de equipo, Pierre Gasly, luego de varios intentos en los que lo bloqueó y le impidió adelantarse a pesar de que iba con más velocidad; y accedió al 14° puesto, el cual dejó recién en la vigésima vuelta cuando ingresó a los pits.

El sobrepaso de Colapinto a Gasly en Zandvoort

Colapinto estuvo en el tercer pelotón durante los 72 giros, con los autos ubicados desde el décimo puesto hacia atrás. Aun con un monoplaza que le respondió mucho mejor que en otras oportunidades, tuvo pocas chances de avanzar y, también, escasa fortuna en un momento clave. En la vuelta número 53, cuando ingresó el Safety Car a la pista por un accidente entre Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes), entró a los boxes y quedó atascado en la salida por la presencia de muchos autos en ese sector. Ello, le imposibilitó sobrepasar rivales y volvió al circuito en el 15° lugar.

Sobre el final, el abandono de Lando Norris por un problema en su McLaren le permitió subir un escalón y, luego, aprovechó la estrepitosa caída de Gasly -terminó último entre los pilotos que dieron todos los giros- para sobrepasarlo. Ello, más un recargo de tiempo a Antonelli de 10 segundos producto del incidente con el monegasco Leclerc, dejaron a Colapinto en la mejor ubicación suya de la temporada porque mejoró el puesto 13 en los GP de Mónaco y Canadá.

Franco Colapinto peleó posiciones con Pierre Gasly en gran parte del GP de Países Bajos Clive Rose - Getty Images Europe

El ganador de la prueba fue, de punta a punta, Oscar Piastri (McLaren). El australiano logró su séptima victoria en la temporada y se alejó en la cima de la tabla de posiciones de Norris, quien no pudo obtener tantos y quedó a 34 (309 contra 275) con nueve GP por delante. El ganador fue secundado de Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls), quien hizo su primer podio en la Fórmula 1.

Colapinto, más allá de su buena labor en Zandvoort, sigue sin poder sumar puntos para Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Junto a Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia Romagna, son los únicos conductores que no tienen tantos en la temporada que domina McLaren.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó.

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó.

GP de Abu Dhabi - Abandonó.

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó.

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana el Gran Premio de Monza, el circuito donde Colapinto debutó la temporada pasada en la F1 conduciendo un Williams.

Allí, el argentino se subirá el monoplaza Alpine por décima vez en la temporada, más allá de las duras palabras de Briatore en la previa del GP de Países Bajos. Quien apostó por él como segundo piloto de la escudería francesa, habló públicamente del rendimiento del joven argentino y puso en duda sus condiciones para estar en la máxima categoría del automovilismo mundial: “Creo que ya lo vi todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para el piloto es muy complicado lidiar con este auto. Estos autos son muy, muy pesados, muy rápidos. Tal vez no era el momento adecuado para que Franco esté en la Fórmula 1. Quizás necesite un año o dos más para formar parte. Sé que, al final, lo que importa es el resultado. Él se esfuerza mucho. Trabaja muy duro con los ingenieros para complacerlos en todo, pero no es lo que espero de Colapinto”.