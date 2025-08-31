Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Oscar Piastri en el GP de Países Bajos

La temporada 2025 de la Fórmula 1 tuvo este domingo en el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort un capítulo que puede ser clave para la definición del título porque Oscar Piastri (McLaren) logró su séptima victoria y se alejó considerablemente en la cima de la tabla de posiciones de su compañero Lando Norris, quien abandonó sobre el final por un desperfecto mecánico en su monoplaza.

El australiano sumó 25 puntos y llegó a los 308 contra los 275 con los que quedó el británico a falta de nueve carreras para concluir el calendario. Segundo en la prueba llegó el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y continúa tercero en la general con 205 unidades. McLaren también dio otro paso contundente hacia el trofeo de constructores porque llegó a las Ferrari se quedó con las 260 unidades que tenía en la previa a raíz de que se accidentaron y abandonaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Franco Colapinto, por su parte, se ubicó undécimo y tuvo su mejor actuación en la temporada justo en la semana en la que el director ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lo criticó duramente y puso en duda su preparación para ser parte del Gran Circo. El argentino largó 16° y, con un monoplaza en mejores condiciones que anteriores oportunidades, fue competitivo y avanzó cinco lugares.

El pilarense pudo haber sumado sus primeras unidades, pero no tuvo fortuna en momentos clave de la prueba. Así, sigue siendo junto a Jack Doohan, a quien reemplazó desde el GP de Emilia Romagna, los únicos conductores que no tienen tantos en la temporada que domina McLaren.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Países Bajos

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, de 20 años y campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, último ganador del campeonato de constructores y máximo favorito para el campeonato en curso, con Lando Norris y Oscar Piastri.