Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto compite este fin de semana, por décima vez en 2025 y a bordo de uno de los A525 de Alpine, en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la fecha 16 de la vigente temporada de la Fórmula 1 y se corre en el Autódromo Nacional de Monza. El argentino, que viene de quedar 11° en el GP de Países Bajos (su mejor resultado en lo que va de la temporada), es el único de los 20 titulares en la actualidad que aún no sumó puntos.

El compañero de Pierre Gasly ya se encuentra en Monza, circuito donde el año pasado debutó en la máxima categoría con Williams y donde este viernes afrontará directamente la segunda práctica a partir de las 12 (horario argentino), ya que en la primera, que se corre a las 8.30, será reemplazado por el piloto de reserva estonio Paul Aron. Luego, el sábado, tendrá el último entrenamiento a las 7.30 y, horas más tarde, a las 11, la clasificación para la carrera del domingo a las 10. Todas las instancias del GP se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Pierre Gasly y Franco Colapinto pelearon por la posición varias veces en Zandvoort; el argentino terminó 11° y el francés 16° Clive Rose - Getty Images Europe

Cronograma del Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

8.30: Práctica libre 1.

12: Práctica libre 2.

Sábado 6 de septiembre

7.30: Práctica libre 3.

11: Clasificación.

Domingo 7 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto llegó a Alpine a principios de este año, proveniente de Williams, donde debutó en F1 en 2024 y corrió nueve carreras con una irrupción asombrosa. En lo que va del 2025 afrontó nueve fechas y aún no sumar puntos como el año pasado en Bakú (4) y Austin (1). El rendimiento del auto en la actualidad es el peor de la grilla, muy por detrás de rivales directos como Haas o Kick Sauber.

Por este motivo, el argentino no logra encontrar su mejor versión, algo a lo que se acercó el fin de semana pasado en Países Bajos, donde terminó 11° y fuera del Top 10 por un error de comunicación del equipo. Hasta ahora fue 13° en Mónaco y Canadá, 15° en España y Austria, 16° en Imola, 18° en Hungría y 19° en Bélgica; mientras que en Gran Bretaña se vio obligado a abandonar antes de la largada por una falla mecánica.

El sobrepaso de Colapinto a Gasly en Zandvoort

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren)

GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).

Oscar Piastri, de McLaren. ganó el GP de Países Bajos y es el líder indiscutido del campeonato de pilotos Patrick Post� - AP�