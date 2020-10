El Chevrolet de Agustín Canapino estableció un gran récord para el circuito 12 de Buenos Aires: 1,3 segundos más breve que el anterior. Crédito: ACTC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2020 • 19:02

Cuatro coronas de Turismo Carretera conquistadas. Diez victorias finales, 40 podios, 38 triunfos en series. A sus 30 años, Agustín Canapino es de los grandes del automovilismo argentino. Y sin embargo, algo en el Titán de Arrecifes llama la atención por escaso: ganó apenas cuatro pruebas de clasificación, incluida la de este sábado en Buenos Aires, sobre 168 que protagonizó la categoría (con 177 carreras).

Hay una explicación para lo que hizo esta vez Canapino al poner a su Chevrolet al frente con un impactante récord de vuelta para el circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez, que este domingo acogerá las series y la final de la quinta fecha de la temporada. Mejor dicho: una explicación para lo que no hizo en casi todos los otros sábados. "En TC me ha sido siempre esquiva la pole. Me he clasificado muchas veces segundo, tercero. Ganaba muchas series, lograba muchos podios, pero... nunca teníamos el auto más rápido. Se da por cómo trabajamos en el equipo. Nuestro objetivo es ser los más regulares, los más constantes, y no hacer poles, porque sabemos que a los campeonatos se los gana los domingos, no los sábados. No es que esté contento por la pole, que no me cambia nada; sí por la posición de partida y los puntos: eso es lo bueno de la pole", analizó el hijo de Alberto.

Agustín Canapino llevaba 91 pruebas de clasificación sucesivas sin aparecer primero en la planilla. Como Juan Manuel Silva, es más un estratego que un velocista, un corredor de carreras que un romperrelojes. De hecho, consiguió apenas 7 récords de vuelta en finales. Pero en once años de trayectoria logró cuatro cetros, una magnitud de éxito que muy pocos acreditan.

Esta vez fue muy rápido en el Gálvez: con 1m32s335/1000, promedió 219,934 kilómetros por hora en un giro que mejoró por 1,3 segundos la plusmarca del circuito 12. Muy cerca, a 42/1000, quedó Valentín Aguirre, con un Dodge. Otro auto de esa marca, el de Juan Martín Trucco, figuró tercero. Y cuarto se ubicó el único Ford de los primeros 11 puestos, el del confiable Mariano Werner.

El de Mariano Werner fue el único Ford entre los 11 mejores de la prueba de clasificación de la quinta fecha de Turismo Carretera, en el autódromo Gálvez. Crédito: ACTC

"Yo estoy contentísimo, por supuesto. Más que con la vuelta, con el hecho de largar primero en la serie, y sobre todo con los 2 puntitos, que ayudan a seguir en la pelea en la etapa regular. Desde que tiramos el auto en la pista estuvo rápido; siempre fue el mejor Chevrolet, con diferencia. Estamos bien; somos fuertes candidatos para mañana, pero va a estar muy peleada. Me parece que la carrera va a estar muy abierta. Veo fuertes a los Dodge, como en todo el año, especialmente a Valentín, y se sumó Trucco. Y Werner siempre está y siempre es gran candidato", comentó el arrecifeño.

Lejos de la conversación principal se mantiene Guillermo Ortelli, que sigue con Chevrolet pero cambió de equipo. Dejó JP Racing y se incorporó a Dole Racing, pero el heptacampeón se situó 37º entre los 45 pilotos.

Guillermo Ortelli cambió de equipo pero continúa rezagado: el heptacampeón clasificó apenas 37º a su Chevrolet en el sábado porteño. Crédito: ACTC

De todos modos, tiene buenas posibilidades de escalar posiciones, en su serie y la final. Las carreras cortas (cuatro vueltas) de este domingo empezarán a las 10.55, y la principal (20 giros) se desarrollará desde las 13.30, sin público y con televisación directa por Canal 7.

Conforme a los criterios de Más información