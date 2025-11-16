Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Christian Ledesma en Toay

Se llevó a cabo este domingo en el autódromo de Toay en La Pampa la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera (TC) en la que el histórico Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) se dio el lujo de volver a ganar una carrera después de cuatro años y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), con su quinto puesto, quedó a un paso de su quinta estrella en la máxima categoría del automovilismo nacional.

El marplatense logró su victoria número 27 seguido de Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y festejó después de 1527 días. La última vez había sido el 11 de setiembre de 2021 en Rafaela.

Momento de descorchar en La Pampa 🍾



🏆 Gran Premio La Pampa Pardo // 🏆 Copa Mercedes Benz Camiones



🎥 Prensa ACTC#ACTC #TCenLaPampa pic.twitter.com/d0ahj49vBc — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) November 16, 2025

El arrecifeño, por su parte, no pudo obtener su quinto triunfo seguido, pero continúa en lo más alto de la tabla de posiciones de la Copa de Oro con 189 puntos y una gran diferencia por sobre sus inmediatos perseguidores. Su escolta es Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), décimo en Toay, con 131,5 unidades mientras que Matías Rossi (Toyota) está tercero con 126 gracias a que entró como uno de los tres pilotos ‘de último minuto’. El cuarto es Marcos Landa (Chevrolet Camaro) con 124,5 tantos.

Esos son los cuatro conductores que pueden ganar el TC en 2025 porque el resto ya no puede superar a Canapino. En el caso de Rossi, Mangoni y Landa están obligados a triunfar en la última jornada en La Plata para cumplir con el requisito de lograr al menos una victoria en la temporada y poder ser campeón en caso de liderar la clasificación.

Los 10 primeros puestos en Toay

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) - 37:57.426

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - +1.141

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - +1.352

Germán Todino (Ford Mustang) - +1.696

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - +2.399

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - +11.078

Julián Santero (Ford Mustang) - +14.558

Jeremías Olmedo (Ford Mustang) - +14.978

Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) - +15.260

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - +15.602

Agustín Canapino ganó cinco carreras en la temporada 2025 del TC y está a un paso de ser campeón otra vez

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Nicolás - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

2 de noviembre - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Toay (La Pampa) - Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

7 de diciembre - La Plata.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, con Agustín Canapino en la cima ACTC

Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025

La tabla de posiciones del campeonato del TC, con Agustín Canapino en la cima ACTC

La próxima fecha del TC será la quinta y última de la Copa de Oro y se realizará el fin de semana del 7 de diciembre en La Plata. El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumaron en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

De los pilotos que pelean por el título este año, solo dos saben lo que es ganar el TC. Canapino tiene cuatro estrellas mientras que Rossi ostenta una. Julián Santero (Ford Mustang) es el campeón defensor y no puede defender la corona porque se quedó sin chances de quedarse con el título.

Tabla de campeones del TC

En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).