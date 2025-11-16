Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Christian Ledesma en Toay

El marplatense volvió a ganar una carrera después de cuatro años en la penúltima fecha en La Pampa; Agustín Canapino fue quinto y quedó a un paso del título en la Copa de Oro
Se llevó a cabo este domingo en el autódromo de Toay en La Pampa la penúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo de Carretera (TC) en la que el histórico Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) se dio el lujo de volver a ganar una carrera después de cuatro años y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), con su quinto puesto, quedó a un paso de su quinta estrella en la máxima categoría del automovilismo nacional.
El marplatense logró su victoria número 27 seguido de Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) y festejó después de 1527 días. La última vez había sido el 11 de setiembre de 2021 en Rafaela.
El arrecifeño, por su parte, no pudo obtener su quinto triunfo seguido, pero continúa en lo más alto de la tabla de posiciones de la Copa de Oro con 189 puntos y una gran diferencia por sobre sus inmediatos perseguidores. Su escolta es Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), décimo en Toay, con 131,5 unidades mientras que Matías Rossi (Toyota) está tercero con 126 gracias a que entró como uno de los tres pilotos ‘de último minuto’. El cuarto es Marcos Landa (Chevrolet Camaro) con 124,5 tantos.
Esos son los cuatro conductores que pueden ganar el TC en 2025 porque el resto ya no puede superar a Canapino. En el caso de Rossi, Mangoni y Landa están obligados a triunfar en la última jornada en La Plata para cumplir con el requisito de lograr al menos una victoria en la temporada y poder ser campeón en caso de liderar la clasificación.
Los 10 primeros puestos en Toay
- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) - 37:57.426
- Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - +1.141
- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - +1.352
- Germán Todino (Ford Mustang) - +1.696
- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - +2.399
- Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - +11.078
- Julián Santero (Ford Mustang) - +14.558
- Jeremías Olmedo (Ford Mustang) - +14.978
- Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) - +15.260
- Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - +15.602
Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025
- Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
- El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).
- Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.
- Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).
- Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).
- Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).
- Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).
- Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).
- Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Nicolás - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- 2 de noviembre - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- Toay (La Pampa) - Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).
- 7 de diciembre - La Plata.
Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025
Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025
La próxima fecha del TC será la quinta y última de la Copa de Oro y se realizará el fin de semana del 7 de diciembre en La Plata. El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumaron en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.
De los pilotos que pelean por el título este año, solo dos saben lo que es ganar el TC. Canapino tiene cuatro estrellas mientras que Rossi ostenta una. Julián Santero (Ford Mustang) es el campeón defensor y no puede defender la corona porque se quedó sin chances de quedarse con el título.
Tabla de campeones del TC
En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).
- Juan Gálvez - 9
- Guillermo Ortelli - 7
- Juan María Traverso - 6
- Oscar Alfredo Gálvez - 5
- Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi / Agustín Canapino - 4
- Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3
- Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2
- Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1
