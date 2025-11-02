Así quedó la tabla posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en Paraná

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) logró su cuarto triunfo consecutivo en el Turismo de Carretera (TC) al imponerse este domingo en la final de la 13ª fecha que se realizó en el autódromo de Paraná, Entre Ríos, y se encamina a su quinta corona en la categoría más tradicional de la Argentina porque sacó una buena ventaja en la cima de la tabla de posiciones de la Copa de Oro.

El arrecifeño relegó en la carrera a Agustín Martínez (Ford Mustang) y Mariano Werner (Ford Mustang) por más de un segundo e igualó lo hecho por Emilio Satriano en 1990, cuando ganó cuatro carreras en fila -luego fue campeón-; y llegó a los 155 puntos y su escolta es Matías Rossi (Toyota), cuarto en el autódromo entreriano, con 108. El piloto de Del Viso apunta a ingresar a la Copa de Oro como uno de los tres pilotos ‘de último minuto’, por lo que, de momento, es segundo virtualmente.

Tercero está Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), noveno en Paraná, con 103,5 unidades, seguido de Marcos Landa (Chevrolet Camaro), sexto, con 92,5. Landa, al igual que Rossi, ocupa ese lugar de forma virtual porque aspira a ser otro de los pilotos ‘de último minuto’ que se incorpore a la pelea por el título en la última jornada. Julián Santero (Ford Mustang), campeón defensor, se ubica quinto con 85,5 tantos.

Los 10 primeros puestos en Paraná

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 41:33.026

Agustín Martínez (Ford Mustang) - +1.151

Mariano Werner (Ford Mustang) - +1.950

Matías Rossi (Toyota) - +4.832

Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) - +12.339

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - +12.649

Facundo Chapur (Torino NG) - +13.041

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) - +13.565

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) - +13.923

Germán Todino (Ford Mustang) - +14.371

Agustín Canapino está a un paso de su quinto título en el Turismo de Carretera ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2025

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Luis - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Nicolás - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

2 de noviembre - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

16 de noviembre - Toay (La Pampa).

7 de diciembre - La Plata.

Tabla de posiciones de la Copa de Oro 2025

La tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC, tras la final de Paraná

Tabla de posiciones del Turismo Carretera 2025

La tabla de posiciones del TC, tras la final de Paraná

La próxima fecha del TC será la cuarta y penúltima de la Copa de Oro y se realizará el fin de semana del 19 de noviembre en Toay, La Pampa. El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos ‘de último minuto’ con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

De los pilotos que pelean por el título este año, casi todos saben lo que es ganar el TC. Canapino tiene cuatro estrellas mientras que Rossi, Urcera y Santero ostentan una cada uno. De hecho, Santero es el campeón defensor y Urcera quien conquista la corona en 2022.

Tabla de campeones del TC

En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).