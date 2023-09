escuchar

Agustín Canapino no pudo terminar este domingo el Gran Premio de Portland, que correspondió a la penúltima fecha del IndyCar, y retrocedió un lugar en la tabla de posiciones cuyo líder y bicampeón es Alex Palou. El español lideró la carrera por sobre el sueco Felix Rosenqvist y el neozelandés Scott Dixon y se aseguró el título a falta de una jornada para concluir el calendario.

El argentino se despistó a falta de 28 vueltas de las 110 pactadas, no pudo continuar en la carrera y quedó posicionado 26°. Por lo hecho el fin de semana, sumó apenas cinco puntos y acumula 164. Quien lo superó fue el canadiense Devlin DeFrancesco y le quitó el 21° puesto, por lo que ahora se ubica 22°.

Palou, por su parte, llegó a las 618 unidades con su nueva victoria y, aunque falta un GP, Dixon no puede alcanzarlo porque quedó con 527 tras subirse al podio. El oceánico era el único piloto que tenía chances de arrebatarle la corona al ibérico porque el resto de los competidores que están en el top 10, no podían hacerlo. Tercero está Josef Newgarden (470 puntos) por delante de Patricio O’Ward (461), Scott McLaughlin (448), Marcus Ericsson (423), Will Power (393), Christian Lundgaard (363), Alexander Rossi (349) y Colton Herta (348).

Tabla de posiciones del IndyCar

Alex Palou (España) - 618 puntos (campeón).

Scott Dixon (Nueva Zelanda) - 527.

Josef Newgarden (Estados Unidos) - 470.

Patricio O’Ward (México) - 461.

Scott McLaughlin (Nueva Zelanda) - 448.

Marcus Ericsson (Suecia) - 423.

Will Power (Australia) - 393.

Christian Lundgaard (Dinamarca) - 363.

Alexander Rossi (Estados Unidos) - 349.

Colton Herta (Estados Unidos) - 348.

Kyle Kirkwood (Estados Unidos) - 347.

Felix Rosenqvist (Suecia) - 311.

Romain Grosjean (Francia) - 276.

Graham Rahal (Estados Unidos) - 271.

Rinus VeeKay (Países Bajos) - 265.

David Malukas (Estados Unidos) - 255.

Callum Ilott (Gran Bretaña) - 236.

Santino Ferrucci (Estados Unidos) - 201.

Helio Castroneves (Brasil) - 200.

Marcus Armstrong (Nueva Zelanda) - 190.

Devlin DeFrancesco (Canadá) - 169.

Agustín Canapino (Argentina) - 164.

Jack Harvey (Gran Bretaña) - 146.

Conor Daly (Estados Unidos) - 134.

Sting Ray Robb (Estados Unidos) - 129.

Benjamin Pedersen (Dinamarca) - 115.

Ryan Hunter-Reay (Estados Unidos) - 111.

Simon Pagenaud (Francia) - 88.

Takuma Sato (Japón) - 70.

Ed Carpenter (Estados Unidos) - 46.

Linus Lundqvist (Suecia) - 35.

Tony Kanaan (Brasil) - 18.

Marco Andretti (Estados Unidos) - 13.

Juri Vips (Estonia) - 12.

Tom Blomqvist (Gran Bretaña) - 11

RC Enerson (Estados Unidos) / Katherine Legge (Reino Unido) - 5.

Los resultados de Canapino y el calendario completo

Grand Prix de San Petersburgo - 12°.

Grand Prix PPG 375 en Texas - 12°.

Grand Prix de Long Beach - Abandonó (25°).

Grand Prix Children’s of Alabama - 26°.

Grand Prix GMR en Indianápolis - 21°.

Grand Prix 500 millas de Indianápolis: Abandonó (25°).

Grand Prix de Detroit - 14°.

Grand Prix de Road América - 19°.

2 de julio: Grand Prix Honda en Ohio - 23°.

16 de julio: Grand Prix Honda en Toronto - 12°.

22 de julio: Grand Prix Hy-Vee (carrera 1) - 16°

23 de julio: Grand Prix Hy-Vee (carrera 2) - 26°.

6 de agosto: Grand Prix Big Machine Music City - Abandonó (20°).

12 de agosto: Grand Prix Gallagher - 21°.

27 de agosto: Grand Prix Bommarito Automotive Group - 22°.

3 de septiembre: Grand Prix de Portland - Abandonó (26°).

10 de septiembre: Grand Prix de Monterrey.

La próxima jornada del IndyCar será la última del calendario, el fin de semana del 10 de septiembre el Grand Prix de Monterrey, en el que el múltiple campeón del Turismo de Carretera (TC) dirá presente.

Canapino está haciendo historia con su incursión en el IndyCar porque integra una corta lista de pilotos argentinos que condujeron en la prestigiosa división estadounidense. Carlos Pairetti fue el primero en 1977 y luego lo hicieron Enrique Mansilla, Juan Manuel Fangio II, Norberto Fontana y Gastón Mazzacane, que fue el último en 2004. Con su participación en las 500 Millas de Indianápolis en la sexta fecha, el arrecifeño también escribió su página en los libros porque rompió una racha de 83 años sin representantes argentinos en la tradicional prueba. El último fue Raúl Riganti en 1940, luego del pionero Martín de Álzaga Unzué en 1923. En 1932 participó Juan Antonio Gaudino.