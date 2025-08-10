Así quedó la tabla de posiciones el TC, tras el Desafío de Las Estrellas en San Juan

Se llevó a cabo este domingo en el autódromo de San Juan Villicum el Desafío de las Estrellas del Turismo de Carretera (ACTC), que correspondió a la novena final de la temporada 2025, en el que Martín Vázquez (Dodge Challenger) logró el triunfo y Julián Santero (Ford Mustang) sostuvo el liderazgo en el torneo con su quinto lugar.

El piloto de Pilar obtuvo su primera victoria en la categoría más tradicional del automovilismo nacional seguido de Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Cuarto se ubicó Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), antes de Santero quien se mantiene en el primer lugar de la general con 251,5 puntos.

El nuevo escolta del certamen es Marcelo Agrelo (Toyota), décimo en San Juan, con 233 unidades gracias a que superó Mauricio Lambiris (Ford Mustang). El uruguayo quedó con 216 tantos, pero a diferencia de Santero y Agrelo ya tiene en su haber el triunfo necesario para ser campeón en caso de terminar en lo más alto de la Copa de Oro.

Más atrás figuran Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) con 213 puntos; Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) con 211,15. El arrecifeño es el otro de los pilotos del top 5 que ganó en la temporada 2025.

Los 10 primeros puestos San Juan Villicum

Martín Vázquez (Dodge Challenger) - 01:31:06.064

Facundo Chapur (Torino) - +0.925

Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) - +1.324

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - +9.179

Julián Santero (Ford Mustang) - +12.361

Germán Todino (Ford Mustang) - +18.888

Matías Canapino (Chevrolet Camaro) - +19.631

Juan Bautista Debenedictis (Ford Mustang) - +19.982

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - +25.486

Marcelo Agrelo (Toyota) - +26.350

Tabla de posiciones del TC

La tabla de posiciones del Turismo de Carretera, tras la novena fecha en San Juan Villicum ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

24 de agosto - Ciudad de Buenos Aires.

14 de septiembre - San Luis.

5 de octubre - San Nicolás.

2 de noviembre - Paraná (Entre Ríos).

16 de noviembre - Toay (La Pampa).

7 de diciembre - La Plata.

En total son 10 meses de competencia en los que el torneo recorre casi todo el país con carreras en diferentes circuitos. El formato es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresarán a la Copa de Oro, que constará de cinco jornadas y definirá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa tabla se sumarán en la última jornada dos autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Julián Santero es el líder del TC 2025, donde busca revalidar la corona que logró la temporada pasada ACTC

Tabla de campeones del TC

En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).