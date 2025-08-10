Así quedó la tabla de posiciones el TC, tras el Desafío de Las Estrellas en San Juan

Martín Vázquez se quedó con la final de la novena fecha del calendario mientras que Julián Santero sostuvo su liderazgo en el certamen con el quinto puesto
Se llevó a cabo este domingo en el autódromo de San Juan Villicum el Desafío de las Estrellas del Turismo de Carretera (ACTC), que correspondió a la novena final de la temporada 2025, en el que Martín Vázquez (Dodge Challenger) logró el triunfo y Julián Santero (Ford Mustang) sostuvo el liderazgo en el torneo con su quinto lugar.
El piloto de Pilar obtuvo su primera victoria en la categoría más tradicional del automovilismo nacional seguido de Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro). Cuarto se ubicó Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), antes de Santero quien se mantiene en el primer lugar de la general con 251,5 puntos.
El nuevo escolta del certamen es Marcelo Agrelo (Toyota), décimo en San Juan, con 233 unidades gracias a que superó Mauricio Lambiris (Ford Mustang). El uruguayo quedó con 216 tantos, pero a diferencia de Santero y Agrelo ya tiene en su haber el triunfo necesario para ser campeón en caso de terminar en lo más alto de la Copa de Oro.
Más atrás figuran Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) con 213 puntos; Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) con 211,15. El arrecifeño es el otro de los pilotos del top 5 que ganó en la temporada 2025.
Los 10 primeros puestos San Juan Villicum
- Martín Vázquez (Dodge Challenger) - 01:31:06.064
- Facundo Chapur (Torino) - +0.925
- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) - +1.324
- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - +9.179
- Julián Santero (Ford Mustang) - +12.361
- Germán Todino (Ford Mustang) - +18.888
- Matías Canapino (Chevrolet Camaro) - +19.631
- Juan Bautista Debenedictis (Ford Mustang) - +19.982
- Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - +25.486
- Marcelo Agrelo (Toyota) - +26.350
Tabla de posiciones del TC
Calendario y ganadores del Turismo Carretera
- Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
- El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).
- Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.
- Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).
- Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).
- Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).
- Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).
- Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
- San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).
- 24 de agosto - Ciudad de Buenos Aires.
- 14 de septiembre - San Luis.
- 5 de octubre - San Nicolás.
- 2 de noviembre - Paraná (Entre Ríos).
- 16 de noviembre - Toay (La Pampa).
- 7 de diciembre - La Plata.
En total son 10 meses de competencia en los que el torneo recorre casi todo el país con carreras en diferentes circuitos. El formato es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresarán a la Copa de Oro, que constará de cinco jornadas y definirá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa tabla se sumarán en la última jornada dos autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.
Tabla de campeones del TC
En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).
- Juan Gálvez - 9
- Guillermo Ortelli - 7
- Juan María Traverso - 6
- Oscar Alfredo Gálvez - 5
- Dante Emiliozzi, Héctor Luis Gradassi y Agustín Canapino - 4
- Oscar Castellano, Roberto Mouras y Mariano Werner - 3
- Oscar Alfredo Gálvez, Eduardo Copello, Rubén Luis Di Palma, Oscar Aventín y Omar Martínez - 2
- Eduardo Pedrazzini, Ricardo Risatti, Ángel Lo Valvo, Rodolfo De Alzaga, Juan Bordeu, Carlos Pairetti, Gastón Perkins, Nasif Stéfano, Francisco Espinosa, Antonio Aventín, Jorge Martínez Boero, Oscar Angeletti, Emilio Satriano, Walter Hernández, Eduardo Ramos, Ernesto Bessone, Juan Manuel Silva, Norberto Fontana, Christian Ledesma, Emanuel Moriatis, Mauro Giallombardo, Diego Aventín, Matías Rossi, José Manuel Urcera y Julián Santero - 1
