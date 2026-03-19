Aston Martin desplazaría como director general a Adrian Newey, que se dedicaría solamente a diseñar

La prensa europea habla por estas horas de un movimiento que estremece a la Fórmula 1: Adrian Newey dejará de ser el jefe de equipo Aston Martin escasos cuatro meses después de su nombramiento, y se dedicará de forma exclusiva al monoplaza de esta temporada. Su reemplazante será Jonathan Weatley, que hace apenas diez meses asumió como director de Audi (ex Sauber) con Mattia Binotto como mano derecha.

“Tras apenas diez meses, Wheatley regresará a Inglaterra. Aún son desconocidos los plazos, ligados obviamente con las posibles restricciones del contrato con Audi”, se lee en el portal Motorsport.com. “La sede de Aston Martin en Silverstone se encuentra a menos de cuarenta kilómetros de la sede central de Red Bull, donde Wheatley pasó veinte años de su carrera. Un regreso a los orígenes, por tanto, pero también el inicio de un reto especialmente estimulante”, continúa el medio especializado.

Jonathan Wheatley saluda a Max Verstappen durante su exitosa época de director deportivo de Red Bull; ahora conduciría al atribulado Aston Martin. Mark Thompson - Getty Images Europe

El portal añade que “Aston Martin sería atractivo para Wheatley porque coexistir con Binotto en Audi implicaba que no tenía autonomía para decidir. Ahora sí tendrá plenos poderes, como director del equipo”. Además, siempre según Motorsport, Newey habría recomendado a Wheatley para que se hiciera cargo de la escudería verde: trabajaron juntos en Red Bull durante casi 20 años (2006-2024) y consiguieron 13 títulos de campeón mundial.

El diario Marca, de España, sin embargo, publicó una desmentida parcial de Aston Martin: “El equipo no entrará a valorar la especulación de los medios sobre el liderazgo en el equipo. Adrian Newey continúa liderando como jefe de equipo y como director técnico", manifestó la escudería de Silverstone, que pertenece al magnate Lawrence Stroll, padre del piloto canadiense Lance Stroll, y que tiene como primer piloto al español Fernando Alonso.

El AMR26 está lleno de problemas: no sólo es muy lento, sino que además vibra demasiado y no termina las carreras. JADE GAO - AFP

Cabe recordar que Aston Martin tuvo un pésimo comienzo de la temporada y que el propio Newey culpó a Honda, el proveedor del motor, por los problemas que sufrieron Alonso y Stroll en las dos primeras fechas, Australia y China. Otro portal, Planet F1, asegura que la búsqueda de un director de equipo para Aston Martin “no es consecuencia de la crisis de resultados y fiabilidad, sino de que Newey asumió esa posición para el inicio de la temporada 2026 y en carácter de interino, mientras él mismo lideraba la búsqueda de un nuevo director de equipo. Así, la idea de Aston Martin es que Newey se dedique única y exclusivamente a su tarea más importante: el diseño y desarrollo del auto”.

De todas maneras, en la Fórmula 1 rige lo que se conoce como “gardening leave”, que es un período durante el cual los ejecutivos de una escuadra no pueden asumir en otra. Se ignora cuánto tiempo deberá esperar Wheatley para hacerse cargo de Aston Martin. Tampoco está confirmado si Binotto, hasta ahora director ejecutivo de Audi, será promovido al rol de jefe del equipo alemán.

Alonso “no sentía” las manos ni los pies

Alonso abandonó el Gran Premio de China el domingo pasado quejándose de que no sentía las manos ni los pies debido a excesivas vibraciones de su auto. El bicampeón del mundo había depositado grandes esperanzas en el cambio de motor y chasis de 2026 –año de la mayor reforma normativa en décadas– y en el primer auto pergeñado por el gurú del diseño Newey para la organización británica, pero el coche es, por ahora, un fiasco: ambos autos dieron 105 sobre 228 giros entre Melbourne y Shanghái.

El español Fernando Alonso junto a Newey, en el día de la presentación del auto de Aston Martin; el piloto dio apenas 53 sobre 114 giros en las dos carreras principales del año, en Australia y China. Bradley Collyer - PA

“Entre las vueltas 20 y 35 me costaba un poco sentir las manos y los pies”, dijo el asturiano a los medios. “Estábamos una vuelta por detrás, íbamos últimos, y probablemente no tenía sentido seguir adelante”, añadió Alonso. Honda, cuyos motores impulsaron a Max Verstappen a cuatro campeonatos mundiales de pilotos con Red Bull, debe identificar y solucionar el problema antes de afrontar su carrera como local en Japón, dentro de diez días.

El piloto bicampeón explicó a la prensa que hay soluciones “artificiales”, pero que el motor necesita más tiempo en el banco de pruebas para determinar cómo se puede hacerlo funcionar de manera que la carrera resulte, al menos, más llevadera. Para aspirar a más deberá pasar aun más tiempo.

Con información de la agencia Reuters.