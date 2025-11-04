Bernie Ecclestone reavivó la polémica en McLaren y acusó a la escudería de sabotear a Oscar Piastri

Las palabras de Bernie Ecclestone, el ex jefe de la Fórmula 1, tienen un peso muy grande en el mundo del automovilismo. Por eso, cuando el ex mandamás del Gran Circo habló acerca de un posible sabotaje contra Oscar Piastri en McLaren en el cierre de la temporada 2025 se potenciaron las suspicacias y se generó un revuelo importante en la escudería británica, ya que nadie imaginaba en este tramo de la competencia una declaración de estas características.

Sucede que en una charla con Sport.de y RTL/ntv, Ecclestone, de 95 años, no tuvo problemas en revelar que McLaren apeló a estrategias para volver más lento a Piastri y así favorecer a Lando Norris porque lo considera más carismático como posible campeón que represente a la escudería. “Sí, así parece. McLaren favorece a Norris en la segunda mitad de la temporada”, opinó el inglés.

A los 95 años, Ecclestone sigue opinando sobre Fórmula 1 y haciendo ruido cuando habla en público.

Y agregó: “McLaren ha logrado ralentizar a Oscar Piastri usando diversos métodos. McLaren prefiere a Lando Norris. Tiene más carisma y cualidades de marketing, mayor presencia ante las cámaras y exposición pública”, dijo el ex promotor de la Fórmula 1. Eso sí: no dio ejemplos de los acciones que realizó la escudería para quitarle ritmo a Piastri. “A Norris le gusta la televisión, le gustan las cámaras, le gusta hablar con los periodistas. Supongo que eso es mejor para McLaren”, se limitó a argumentar.

McLaren ha hecho famosas las “reglas papaya” que propician paridad entre sus pilotos y libertad, con responsabilidad, para competir entre sí, sin prioridades. Sin embargo, las declaraciones de Ecclestone dan a entender que la forma de aplicarlas agotó la paciencia de Piastri: “Se nota que está molesto, cansado y fastidiado por las discusiones al respecto. La presión es cada vez más alta y a Piastri lo molesta que ya no pueda ganar carreras tan fácilmente y que Norris se vea obviamente favorecido dentro del equipo”. E insistió: “A Piastri lo han frenado más a menudo por diversos medios”.

Hasta que se reanudó la actividad en la Fórmula 1, Piastri tenía 34 puntos de ventaja sobre Norris, que en seis carreras revirtió la tendencia. Y a falta de cuatro grandes premios, que incluyen dos carreras sprint (hasta 8 puntos en cada carrera corta), el inglés llega a San Pablo con un punto de diferencia sobre el australiano y 36 sobre Max Verstappen. El piloto de Red Bull ganó en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, las últimas cuatro carreras: las dos sprint y las dos principales tanto en 2023 como en 2024.

Para el empresario, McLaren perjudica al australiano Piastri y el campeón será de otra escudería: Max Verstappen, de Red Bull. AFP

Incluso, Ecclestone hasta aseguró que el neerlandés será el campeón de la Fórmula 1 también en esta temporada. “Creo que Max ganará y volverá a hacerlo. Tiene algo especial, algo extraordinario. Y la próxima carrera es en Brasil, donde el tiempo es cambiante, incluso tiene lluvia. Verstappen lo hará bien allí“, afirmó.

No es la primera vez que Ecclestone abre un interrogante sobre el accionar de McLaren y expone teorías conspirativas respecto a la escudería. Hace dos meses, tras el Gran Premio de Italia, criticó con vehemencia una decisión controvertida de la escuadra, la de ordenar a Piastri que dejara pasar a su compañero por haber sido éste perjudicado por una larga parada en los boxes. “Siguen hablando de equidad. Pero, ¿es justo que Piastri sea penalizado por un error cometido por el equipo? No. Está empezando a tener la sensación de que McLaren prefiere a un campeón del mundo llamado «Lando Norris»“.