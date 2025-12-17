Christian Horner tantea en Alpine una ventana para regresar a la Fórmula 1

Con contrato hasta 2030, el despido con efecto inmediato de Christian Horner de Red Bull Racing (RBR) provocó sorpresa por la celeridad de la medida, aunque la tirantez en las relaciones dentro de la escudería con sede en Milton Keynes había explotado a principio de año y no se detuvieron hasta terminada la temporada. El ingeniero británico ahora transita el período de gardening -pausa obligatoria por contrato- que terminará entrado el otoño de 2026, aunque la medida que le impide trabajar o compartir información confidencial con otro equipo no desalienta un regreso a la Fórmula 1. En el horizonte asoma Alpine, que sería el espacio para intentar una nueva aventura después de las dos décadas al frente del garaje de RBR, donde celebró ocho títulos de pilotos con Sebastian Vettel y Max Verstappen y seis de Constructores.

La versión explotó en Francia y también en Países Bajos, y medios como L’Equipe y De Telegraaf tomaron nota de la situación, mientras Franco Colapinto disfruta del breve receso que tiene la F.1: el cambio de reglamento técnico y de motor que ofrecerá la categoría el próximo año acorta los tiempos de descanso, porque la tarea en la fábrica es demandante. Las presunciones invitan a imaginar un calendario auspicioso, a partir del nuevo ciclo de Alpine, que abandona los motores Renault y se convierte en cliente de Mercedes, que abastecerá con impulsores, caja de velocidades y transmisión.

El Gran Premio de Gran Bretaña fue la última cita de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull Racing; el británico analiza comprar acciones de Alpine Darko Bandic - AP

Sin embargo, recién con los coches en la pista –los test de pretemporada serán en Barcelona y en Bahréin- el escenario será algo más nítido. “No es que todos los fabricantes de motores se juntan y dicen ‘estoy en este punto en potencia, acá en el desarrollo del motor eléctrico, mejor en peso o peor en eficiencia’. Nadie sabe lo que tiene el otro”, apuntó James Vowles, jefe de Williams y quien empujó el debut de Colapinto en la F.1 en 2024, en el podcast oficial de la F.1, Beyond The Grid.

El vínculo entre Horner y Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, es una llave, aunque el británico resultó muy crítico en el pasado del funcionamiento del motor Renault, con los que RBR participó entre 2007 y 2015, etapa en la que Vettel logró el tetracampeonato (2010-2013). Un puñado de años atrás, el entonces CEO Luca de Meo devolvió a la escudería a Briatore, que estuvo expulsado de por vida de la F.1, a causa del Crashgate [orden para que Nelson Piquet Jr. se accidentara en Singapur 2008 y así diseñar una estrategia para la victoria de Fernando Alonso], aunque el alejamiento real duró 15 años. En el Gran Circo, con millones de dólares circulando, todo puede suceder.

Franco Colapinto, de vacaciones tras una temporada compleja con el A525; Alpine será equipo cliente de Mercedes el próximo año, cuando la Fórmula 1 ensaye un radical cambio en el reglamento técnico y de motores Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

La primera conexión de Horner, tras la salida de RBR, fue Aston Martin, equipo que contrató al ingeniero Adrian Newey y montará impulsores Honda a partir de 2026. El genio de la aerodinámica y la fábrica japonesa trabajaron juntos en el reciente ciclo de RBR, por lo que el desembarco del jefe de garaje era una nueva pieza de un rompecabezas que deseaba armar Lawrence Stroll. El nombramiento de Newey para tomar el control del equipo, será su estreno como líder, una sorpresa que activó Aston Martin. Pero la idea de Horner no sería solamente retomar en la F.1 con el cargo que tuvo en Milton Keynes durante 20 años: hay quienes sostienen que su función no sería dentro del garaje, si no como accionista.

Apenas despedido de RBR, se vinculó al británico con Alpine y hasta se tejieron conjeturas sobre la creación de un tridente integrado por Briatore, Horner y… Bernie Ecclestone, que ofertarían para adueñarse de Alpine. François Provost, CEO de Renault Group –empresa matriz de Alpine- en el paddock del autódromo de Monza, durante el último Gran Premio de Italia, en septiembre pasado, desmintió que el equipo estuviera a la venta. Poco más de tres meses después, la compra del 24% del paquete accionario, propiedad de Otro Capital, grupo inversor estadounidense que entre los socios incluye al golfista Rory McIlroy, el mariscal de campo de fútbol americano Patrick Mahomes, el boxeador Anthony Joshua y al actor Ryan Reynolds, es la meta de Horner. Los vendedores no ocultaron que la participación en la F.1 no tenía razones deportivas: el único motivo era el deseo de obtener beneficios, y si la cifra convence, será cuestión de ejecutar el traspaso.

Horner sería el líder de un grupo de inversores que acompañarían la idea, aunque no le falta dinero para intentar ingresar como accionista en la F.1. Al momento de acordar la desvinculación de RBR, se estimó que la indemnización por los años restantes de contrato –caducaba en 2030- ascendió a 108 millones de dólares, una cifra que impacta, pero que resultó inferior a si cumplía con el vínculo.

El team principal Christian Horner, el ingeniero Gianpiero Lambiase y Max Verstappen; con Red Bull Racing, el británico ganó ocho títulos de Pilotos y seis de Constructores www.redbullmediahouse.com

Sin ruido de motores en los circuitos y sin butacas vacías camino a 2026, los juegos de poder ocupan un espacio en la Fórmula 1. Horner fue apuntado por Helmut Marko, asesor deportivo y quien dirigía el programa de jóvenes talentos de RBR, como el principal causante de la debacle del equipo de Milton Keynes y quien impidió con su accionar y disputas políticas para hacerse del control de la escudería para que Verstappen lograra el quinto título en el Gran Circo. Veinte años después de irrumpir con RBR en la F.1, Horner analiza relanzarse en un campo que conoce, que dominó y en el que también vio su caída. Alpine puede significar el resurgimiento y hasta desde otra posición.