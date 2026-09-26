Briatore apuntó contra Colapinto tras el accidente en Bakú y dejó abierta la puerta a una sanción

Un cimbronazo interno que obliga a revisar cuestiones dentro del equipo. El accidente que protagonizó Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú tuvo una rápida repercusión dentro de Alpine. El argentino calculó mal la frenada en la primera curva después de una neutralización con el coche de seguridad, impactó el auto de Pierre Gasly y desencadenó una colisión que también involucró al McLaren de Lando Norris. Los tres abandonaron y la escudería francesa dejó escapar una chance valiosa de sumar en su disputa con Racing Bulls por el quinto puesto entre los constructores. Los comisarios deportivos, terminada la carrera, sancionaron la maniobra con una penalización de cinco posiciones, que el argentino deberá cumplir en el Gran Premio de Bahréin, que se desarrollará el próximo fin de semana en Malasia.

Finalizada la competencia, Flavio Briatore expresó su malestar por un resultado que consideró especialmente perjudicial para el equipo. Alpine tenía a sus dos autos en zona de puntos y mostraba un rendimiento competitivo hasta el incidente.

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“Obviamente, estoy extremadamente decepcionado por el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato. Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando ambos autos estaban en posiciones que nos permitían sumar puntos y veníamos teniendo un buen rendimiento”, dijo el director de Alpine tras la carrera.

El italiano también destacó la labor de Gasly durante todo el fin de semana y extendió sus disculpas a McLaren por las consecuencias de la maniobra. “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando [Norris] y a McLaren por arruinarles la carrera”.

Aunque reconoció que Colapinto se hizo cargo de lo sucedido, Briatore remarcó que el error resulta difícil de justificar por la experiencia acumulada por el argentino en la categoría. “Sé que Franco asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido, como debía hacerlo. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el Safety Car. Fue una maniobra muy desacertada para un piloto con su experiencia”.

Las críticas no terminaron allí. Briatore dejó claro que revisará el episodio antes de tomar una decisión y sugirió que podrían existir consecuencias internas. “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y considerar qué medidas deberían tomarse, para que podamos aprender de ello y evitar que una situación así vuelva a ocurrir en el futuro”, concluyó.

De los elogios en Madrid a un fin de semana agitado en Baku

En el circuito de Bakú, Briatore enseñó cómo los resultados y los comportamientos dentro y fuera de la pista alteran las relaciones. El asesor ejecutivo no escatimó halagos para Colapinto después de la actuación del argentino en el estreno del trazado de “Madring”, en la capital de España, aunque también fue implacable apenas el Gran Circo desembarcó en Azerbaiyán con los ataques en redes sociales que sufrió Pierre Gasly de parte de fanáticos argentinos, tras el enredo que existió en la pista madrileña entre las dos espadas de Alpine.

“Franco hizo un trabajo magnífico durante todo el fin de semana y sumó seis puntos valiosos para el equipo”, apuntó con efusividad el italiano, después de lo que la cátedra consideró el mejor desempeño del pilarense en la F.1, donde acumula 41 grandes premios. La felicidad de Briatore también tenía como proyección los puntos que Alpine descontaba en la pulseada por el quinto lugar del Mundial de Constructores, que la escudería con sede en Enstone sostiene con Racing Bulls. “Cerrar la brecha en el campeonato de constructores era nuestra prioridad y lo hicimos”, se entusiasmaba el hombre que toma las decisiones dentro del garaje, pero también quien dirige a un equipo que terminó décimo y último en 2025 y con la nueva reglamentación técnica y de motores descubrió un relanzamiento.

Flavio Briatore no escatima elogios, pero también es punzante con sus palabras: el italiano ensalzó a Franco Colapinto en "Madring" y en Bakú fustigó a quienes atacaron a Pierre Gasly y a Alpine en redes sociales y no tuvo contemplación con el incidente que protagonizó el argentino en la pista ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Con el incidente que provocó Colapinto, los nueve puntos que Alpine debía remontar y que estaba descontando -el argentino y Gasly estaban clasificados en la zona que reparte premios antes del golpe en la Curva 1-, al finalizar la prueba en Baku se convirtieron en 15, porque Arvid Lindblad, con el séptimo puesto que le arrebató sobre la línea de meta a Esteban Ocon (Haas), le aportó seis unidades a Racing Bulls, que con el regreso de Isack Hadjar a Red Bull Racing volvió a contar en la alineación con Liam Lawson.

El cierre con enojo de Briatore fue el episodio que coronó una visita en la que el piamontés, de 76 años, se mostró crítico desde su llegada al circuito urbano de 6003 metros. El miércoles, en la charla con los medios, Gasly divulgó que él y su familia recibieron amenazas en redes sociales, luego de la carrera en España, donde la ausencia de comunicación y de órdenes efectivas motivaron un enredo en la pista y comunicaciones de radio con tonos elevados entre los pilotos y los ingenieros: Colapinto estaba amenazado por Oscar Piastri (McLaren) y pedía que el francés, que debía la detención en boxes para cambiar neumáticos, intercambiara la posición. El escenario se allanó en el cierre de la carrera y en las redes sociales los ataques tuvieron como blancos al piloto galo y a Alpine.

El accidente que desencadenó Colapinto en Azerbaiyán

Briatore decidió tomar la palabra y enviar un mensaje directo durante una entrevista con ESPN. “Se los digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, disparó, fiel a su estilo, donde e la estructura las reglas se ajustan a su pensamiento.

Y profundizó, al explicar cuáles podrían ser las consecuencias si la situación vuelve a repetirse. “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, analizó Briatore. La FIA, a través de su presidente Mohammed ben Sulayem, también fustigó el accionar de los agresores y brindó apoyo a Gasly.

El incidente en Bakú cayó en un momento en donde la relación entre los pilotos estaba resentida, a pesar de los gestos de cordialidad y los mensajes con los que el equipo intentó recomponer una situación que en la pista no es novedosa y que acumula casos dentro de la F1, donde los compañeros de equipos son también rivales.