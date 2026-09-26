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Gasly tuvo una fría reacción ante las disculpas de Colapinto por el choque en Bakú

El piloto francés se cuidó de expresar su bronca tras el accidente con su compañero

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El francés Pierre Gasly terminó decepcionado el Gran Premio de Azerbaiyán de F1
El francés Pierre Gasly terminó decepcionado el Gran Premio de Azerbaiyán de F1Luca Bruno - AP

El error de Franco Colapinto en el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán que provocó este sábado un triple choque en la carrera de Fórmula 1 dejó a su compañero, Pierre Gasly, muy molesto, al ser uno de los afectados en la maniobra que culminó con ambos y Lando Norris fuera de competencia en la vuelta 35.

Tras llegar al box de Alpine y recibir el pedido del equipo que apague el auto, cuando quería volver al circuito, el argentino se bajó, saludó a cada una de las personas que estaban allí con una disculpa y fue al encuentro de Gasly, para darle un perdón más sentido. Nada parecía consolar al francés. De hecho, al enfrentar a los periodistas, el piloto del Alpine número 10 apenas tenía poco más que monosílabos para responder. Muy frío, respondiendo cuidadosamente.

“No lo puedo creer, cuántos puntos se pierden acá”, había dicho por la radio, todavía sobre el auto, al recibir el impacto. Más tarde, cuando se le remarcó que no era la forma que quería terminar la carrera, que iba con buen ritmo y que estaba conteniendo a Kimi Antonelli cuando llegó el choque, sólo respondió: “Lo resumiste bien”. Y al intentar confirmar si habían hablado, sintetizó: “Sí, sí, vino a disculparse”.

Entendible, Gasly no podía ocultar su bronca. Pero esa misma frialdad es la que permite no sumar más conflictos después de una semana en la que denunció agresiones por las redes sociales hacia él, su pareja y su familia porque en la carrera anterior, en Madrid, no le cedió la posición a Franco y comprometió su posición dentro de la zona de puntos.

Eso, después de un reto de Flavio Briatore, el jefe de equipo, derivó en una catarata de mensajes, con humor e ironía, para dar un giro de 180 grados en la comunicación.

En cambio, el otro damnificado por el golpe, el vigente campeón Norris, fue más duro, sin mencionar a Colapinto. Todavía molesto por el abandono, el inglés señaló: “La FIA debería ser más estricta y suspender a los pilotos por este tipo de cosas. Cometí un error cuando me pasé de largo, pero al final del día me sacaron. Queremos competir contra los mejores del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

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