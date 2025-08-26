Calendario de la Fórmula 1: cómo sigue la temporada 2025

La Fórmula 1 retoma esta semana su calendario, luego del receso por el verano en Europa, con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort en el que competirán los 20 pilotos de las 10 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

La actividad comenzará el viernes con el primer entrenamiento, programado a las 7.30 (hora argentina). El sábado a las 10 tendrá lugar la clasificación en la que los conductores se ordenarán en la grilla de partida para la final del domingo, también a las 10. Todas las instancias se transmitirán en vivo únicamente en la plataforma digital Disney+ Premium. Por televisión, Fox Sports emitirá las etapas en diferido, horas después de su desarrollo. Al momento en que se esté desarrollando la activdad dispondrá de un relato sin imágenes de la pista.

Lando Norris y Oscar Piastri, de McLaren, pelean por el título en la temporada 2025 de la Fórmula 1 Bradley Collyer� - PA Wire�

El certamen, luego de 14 GP, lo domina McLaren con amplitud gracias a que plasmó en los circuitos la gran diferencia que tiene con las demás escuderías y conquistó 11 pruebas. Oscar Piastri lidera la tabla de posiciones de pilotos con 285 puntos y lo persigue su compañero Lando Norris con 275. Tercero se ubica el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), pero algo lejos con 187 unidades.

Colapinto, por su parte, disputó ocho carreras y todavía no sumó. Alpine tiene 20 unidades en la clasificación de constructores, en la que marcha último, y todos los consiguió Pierre Gasly. En el lado opuesto, McLaren se encamina a la corona con 559 tantos porque su inmediato perseguidor es Ferrari con 260.

Franco Colapinto todavía no pudo sumar puntos para Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @francocolapinto)

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).

GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).

GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).

31 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort.

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el GP de Hungría Opta

Equipos y pilotos de la temporada 2025

La grilla de equipos y pilotos de la F1 2025 se modificó con respecto al inicio de la temporada. Tras la segunda fecha, hubo un “trueque” entre Red Bull y Racing Bulls en el que el japonés Yuki Tsunoda se hizo con el lugar de Liam Lawson y pasó a ser compañero de Max Verstappen. Lawson volvió a la escudería que compitió el año pasado y comparte equipo con el debutante Isack Hadjar. Luego del GP de Miami, correspondiente a la sexta jornada, Alpine prescindió de Jack Doohan y le dio la titularidad a Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, el piloto principal de la escudería francesa.

En el resto de los equipos no hay cambios en relación a cómo empezaron el 2025. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El multicampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, de 20 años y campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Otro juvenil que desembarcó en la Fórmula 1 fue Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Solo dos los equipos mantuvieron a sus pilotos de la temporada anterior: Aston Martín sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, último ganador del campeonato de constructores y máximo favorito para el campeonato en curso, con Lando Norris y Oscar Piastri.